МАРТИН ХЕЛЬМЕ ⟩ Мы одни боремся с обнищанием эстонского народа

Члены фракции Эстонской консервативной народной партии представили в общей сложности около 700 поправок в госбюджет. Кроме того, мы внесли в общей сложности около двух тысяч поправок в законопроекты, без которых бюджет не может быть принят.

Наша цель ясна

Например, сейчас мы работаем над законопроектом о повышении госпошлины, законопроектом об увеличении экологических сборов (который увеличивает плату за добычу сланца в несколько раз, что, в свою очередь, удорожает электроэнергию!), законопроектом о повышении дорожного налога, законопроект об увеличении штрафов и многое другое. Все эти законопроекты выгребают деньги из карманов людей и компаний в госбюджет, и все эти деньги уже учтены в госбюджете, но не потрачены.

Если какой-либо из этих законопроектов не будет принят, государственный бюджет не может быть объявлен, поскольку в нем нет установленных законом доходов.

Наша цель очень ясна: мы хотим предотвратить принятие бюджета, который приведет к обнищанию эстонских людей и предприятий. Наша долгосрочная цель - не допустить принятия бюджета до конца февраля. Если это удастся, в соответствии с конституцией будут проведены внеочередные выборы.

Народ Эстонии не дал мандата на резкое повышение налогов, радикальную зеленую революцию, постоянное нарушение регламента парламента и конституции, чем постоянно занимается коалиция. В возникшем остром и непримиримом политическом противостоянии самое правильное - вернуть решение носителю высшей власти, который избирает новый парламент.

Партия EKRE стоит особняком

К сожалению, приходится признать, что мы одни в этой борьбе. Другие оппозиционные партии «Отечество» и Центристская партия не сделали ничего, чтобы оказать давление на правительство, чтобы оно изменило свою катастрофическую политику. Вероятно, они питают надежды в ближайшее время попасть в правительство, поскольку ожидается, что Партия реформ начнет поднимать свою падающую популярность за счет замены партнеров по коалиции.