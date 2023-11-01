Урмас Сыырумаа создает новую строительную компанию

После завершения сделки 60% паев новой компании будут принадлежать U.S. Invest и Урмасу Сыырумаа, а 40% Bildgren Invest. Bildgren OÜ объединит строительные предприятия Bildgren Ehitus, Kiikri Ehitus и Koda Ehitus. Сделка должна быть одобрена Департаментом конкуренции.

Сферой деятельности Bildgren Ehitus и Kiikri Ehitus будет генеральный строительный подряд. Основной задачей Koda Ehitus станет выполнение работ в связи с системами отопления, вентиляции и охлаждения, а также осуществление слаботочных работ. Bildgren OÜ будут руководить управляющие партнеры Bildgren Ахто Арувяли и Урмас Каасик.

«Совместное предприятие объединит многолетнее ноу-хау U.S. Invest в области развития недвижимости с обширным строительным опытом команды Bildgren, - рассказал председатель совета U.S. Invest Урмас Сыырумаа. - Учитывая сложную ситуацию на строительном рынке, новая компания может начать с чистого листа, принимая во внимание обширные знания собственников в сфере строительства и развития недвижимости. Мы поняли, что концерну необходима сильная компетенция в области строительства, поскольку время сейчас полно возможностей и требует умных и заслуживающих доверия действий. Bildgren должен выступать в качестве конкурентоспособного партнера на строительном рынке - точно так же, как мы, работающие в сфере недвижимости, начинаем смотреть на строительные тендеры через призму конкуренции. Это единственный способ добиться успеха».