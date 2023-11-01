AMTEL: правительство докатилось до антиконституционного поступка

В письме, направленном в Министерство финансов, генеральный директор AMTEL Меэлис Теллискиви объясняет, что экологический налог на частную собственность вводится не для основной цели, заявленной самим государством, - охраны окружающей среды - и поэтому не подходит, не является необходимым и умеренным даже в контексте теста на пропорциональность.

По мнению Теллискиви, соотношение регистрационного и ежегодного налогов в законопроекте нерационально и целенаправленно перекошено в сторону регистрационного налога. «В случае введения налога на транспортные средства пропорциональный вес должен быть скорее смещен в сторону увеличения доли ежегодного налога, поскольку это соответствует заявленным целям проекта, в том числе экологическим», - сказал он, добавив, что AMTEL предлагает изменить пропорции ежегодного и регистрационного налогов.