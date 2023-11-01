AMTEL: правительство докатилось до антиконституционного поступка

Эстонская ассоциация предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) не поддерживает введение налога на автотранспорт в том виде, в котором он предлагается в нынешнем законопроекте, и считает, что формулировка проекта нарушает закрепленное в Конституции основное право на собственность и принцип пропорциональности.
В письме, направленном в Министерство финансов, генеральный директор AMTEL Меэлис Теллискиви объясняет, что экологический налог на частную собственность вводится не для основной цели, заявленной самим государством, - охраны окружающей среды - и поэтому не подходит, не является необходимым и умеренным даже в контексте теста на пропорциональность.