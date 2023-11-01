Гражданин России и Молдовы, привезший в Эстонию на машине 70 килограммов наркотиков, получил шоковый тюремный срок

Суд признал гражданина Молдовы и России Павла Ковали виновным в незаконном обороте наркотического вещества в крупном размере и приговорил его к четырем годам и 11 месяцам лишения свободы, четыре месяца из которых подлежат немедленному отбытию. Отбывание наказания началось уже 4 июля, когда Ковали арестовали.

Оставшуюся часть заключения суд оставит ​​неисполненной, если он не совершит еще одно умышленное преступление в течение пятилетнего испытательного срока.

В качестве дополнительного наказания суд приговорил Павла Ковали к депортации из Эстонии с восьмилетним запретом на въезд, который будет применен к нему после отбытия части срока заключения.

Согласно обвинительному заключению, Павел Ковали проехал на автомобиле из России в Финляндию, а оттуда 1 июля через Латвию в Берлин на самолете. Там Ковали завладел автомобилем Citroen с российскими номерами, в котором ранее было спрятано большое количество гашиша и амфетамина.