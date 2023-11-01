Во вторник Вируский уездный суд приговорил к шоковому тюремному заключению обвиняемого c двойным гражданством, который перевез из Германии в Эстонию спрятанные в автомобиле 65 килограммов гашиша и почти 6 килограммов порошка, содержащего амфетамин.
Гражданин России и Молдовы, привезший в Эстонию на машине 70 килограммов наркотиков, получил шоковый тюремный срок
Суд признал гражданина Молдовы и России Павла Ковали виновным в незаконном обороте наркотического вещества в крупном размере и приговорил его к четырем годам и 11 месяцам лишения свободы, четыре месяца из которых подлежат немедленному отбытию. Отбывание наказания началось уже 4 июля, когда Ковали арестовали.
Оставшуюся часть заключения суд оставит неисполненной, если он не совершит еще одно умышленное преступление в течение пятилетнего испытательного срока.
В качестве дополнительного наказания суд приговорил Павла Ковали к депортации из Эстонии с восьмилетним запретом на въезд, который будет применен к нему после отбытия части срока заключения.
Согласно обвинительному заключению, Павел Ковали проехал на автомобиле из России в Финляндию, а оттуда 1 июля через Латвию в Берлин на самолете. Там Ковали завладел автомобилем Citroen с российскими номерами, в котором ранее было спрятано большое количество гашиша и амфетамина.
Затем Ковали перевез наркотики на машине через Германию, Польшу, Литву, Латвию и 3 июля через пограничный переход Мурати в Эстонию. После этого он доехал до пограничного пункта в Нарве, где автомобиль был отправлен на таможенный контроль, в ходе которого сотрудники Налогово-таможенного департамента обнаружили в нем 65,8 килограмма гашиша, изготовленного из каннабиса, и почти 6 килограммов порошка, содержащего амфетамин.