ГАЛЕРЕЯ ⟩ В центре Таллинна на мужчину напали с ножом, пострадавшего доставили в больницу

Руководитель патрульной группы Ида-Харьюского отделения полиции Эрик Гендриксон сообщил, что сегодня в 15:38 в полицию поступило сообщение о том, что 74-летний мужчина напал с ножом на другого 74-летнего мужчину в магазине, расположенном на улице Ластекоду в центре города.