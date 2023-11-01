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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В центре Таллинна на мужчину напали с ножом, пострадавшего доставили в больницу

Александра Саарнийт
, журналист
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Департамент полиции и погранохраны сообщил, что в среду вечером в магазине возле Таллиннского центрального рынка на мужчину напали с ножом. Пострадавшего доставили в больницу.

Руководитель патрульной группы Ида-Харьюского отделения полиции Эрик Гендриксон сообщил, что сегодня в 15:38 в полицию поступило сообщение о том, что 74-летний мужчина напал с ножом на другого 74-летнего мужчину в магазине, расположенном на улице Ластекоду в центре города.

«Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, к счастью, его травмы не опасны для жизни. Полиция задержала нападавшего на месте», - сказал он, добавив, что точные обстоятельства дела уточняются.

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