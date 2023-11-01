Уроки страшного пожара в Вильянди: спокойствие жильцов многоквартирного дома обходится в несколько десятков центов в месяц

Страхование многоквартирного дома компенсирует ущерб, нанесенный совместной собственности жильцов дома, и помогает быстро восстановить нормальные условия проживания. Застраховать свой дом можно от таких рисков как ураган, наводнение, кража, пожар, поломка оборудования и протечка водопровода. Страховое покрытие распространяется на части здания, находящиеся в совместной собственности, - от наружных стен и крыши до систем электроснабжения, отопления и сигнализации.

А стоит страхование многоквартирных домов совсем недорого. Приведем пример. Страхование дома 1985 года постройки на 60 квартир площадью 3354,1 квадратных метров обходится в 367,98 евро в год. То есть в среднем 6,14 евро в год на квартиру. Подчеркнем, что речь идет о расходах за целый год. Если посчитать, то стоимость страхования трехкомнатной квартиры составит 55 центов в месяц.