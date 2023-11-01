Вместо того чтобы ломать голову, где взять деньги на ремонт сгоревшего или затопленного после аварии жилого дома, товариществу гораздо дешевле застраховать свое здание. Ежемесячные расходы могут составлять всего несколько десятков центов на квартиру.
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Уроки страшного пожара в Вильянди: спокойствие жильцов многоквартирного дома обходится в несколько десятков центов в месяц
Платить или надеяться, что беда минует?
Страхование многоквартирного дома компенсирует ущерб, нанесенный совместной собственности жильцов дома, и помогает быстро восстановить нормальные условия проживания. Застраховать свой дом можно от таких рисков как ураган, наводнение, кража, пожар, поломка оборудования и протечка водопровода. Страховое покрытие распространяется на части здания, находящиеся в совместной собственности, - от наружных стен и крыши до систем электроснабжения, отопления и сигнализации.