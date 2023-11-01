Ср, 1.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Уроки страшного пожара в Вильянди: спокойствие жильцов многоквартирного дома обходится в несколько десятков центов в месяц

Платить или надеяться, что беда минует?
, журналист
Facebook
Comments
Пожар в Вильянди.
Пожар в Вильянди. Фото: Elmo Riig

Вместо того чтобы ломать голову, где взять деньги на ремонт сгоревшего или затопленного после аварии жилого дома, товариществу гораздо дешевле застраховать свое здание. Ежемесячные расходы могут составлять всего несколько десятков центов на квартиру.

Страхование многоквартирного дома компенсирует ущерб, нанесенный совместной собственности жильцов дома, и помогает быстро восстановить нормальные условия проживания. Застраховать свой дом можно от таких рисков как ураган, наводнение, кража, пожар, поломка оборудования и протечка водопровода. Страховое покрытие распространяется на части здания, находящиеся в совместной собственности, - от наружных стен и крыши до систем электроснабжения, отопления и сигнализации.

А стоит страхование многоквартирных домов совсем недорого. Приведем пример. Страхование дома 1985 года постройки на 60 квартир площадью 3354,1 квадратных метров обходится в 367,98 евро в год. То есть в среднем 6,14 евро в год на квартиру. Подчеркнем, что речь идет о расходах за целый год. Если посчитать, то стоимость страхования трехкомнатной квартиры составит 55 центов в месяц.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх