Умер писатель и спортсмен Яан Раннап

Яан Раннап родился в 1931 году в поселке Халлисте Пярнуского уезда. В 1950 году он окончил Абьяскую среднюю школу, а в 1956 году – физико-математический факультет Таллиннского педагогического института.

С 1952 года Раннап работал в редакции детской газеты Säde, а с 1955 по 1977 год – в редакции журнала «Пионер». С 1977 года был старшим редактором журнала Täheke.

В числе известнейших произведений Раннапа – «Юхан Салу и его друзья», «Нублик», «Агу Сихвка говорит правду», «Клабуш», «Школьные рассказы», «Топи».