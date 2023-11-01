В России возобновился набор наемников в ЧВК «Вагнер». О том, что россиянам, имеющим боевой опыт, предлагают записаться в отделения ЧВК в Перми и Новосибирске, сообщили в числе прочих региональные СМИ 59.ru и Ngs.ru.

Издание 59.ru, в частности, пишет, что руководство ЧВК «Вагнер» перешло к Павлу Пригожину - сыну основателя компании, и что она вошла в состав Росгвардии в качестве подразделения. Неназванный источник рассказал изданию, что завербованным предлагают зарплату от 80 тысяч до 240 тысяч рублей, в зависимости от места, где те будут служить. Минимальный срок контракта составляет полгода.

Новосибирское издание Ngs.ru со ссылкой на источник в местном офисе ЧВК «Вагнер» 1 ноября указало, что набор ведется уже «два-три дня» и что «пока судимых, больных не берут».

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О возобновлении набора в ЧВК «Вагнер» издание «Важные истории» написало еще 27 октября. Объявления о найме появились в чатах родственников наемников ЧВК и в Telegram-каналах, связанных с группой, но спустя какое-то время она была удалена. Администратор группы ЧВК «Вагнер» в Telegram-канале в связи с этим объяснил «Важным историям», что в пост о наборе «будут внесены уточнения».