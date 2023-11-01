Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа
«Новости в 7» за 1 ноября: как восстановить доверие к НКО «Слава Украине», тревожный прогноз по безработице, делаем ароматическую свечу своими руками, для чего брейк-данс детям
Сегодня в выпуске:
- Скандал с расхищением средств в некоммерческой организации «Слава Украине» болезненно сказался на всем секторе благотворительности. Однако волонтеры не сдаются и намерены восстановить репутацию. Наш корреспондент отправился в путь с очередным конвоем
- Это важно: почему на дверях квартир и этажах домов обязательно должны быть номера; на дороги Эстонии все чаще стали выбегать дикие животные; где полиция Испании обнаружила 720 кг кокаина?
- Уровень безработицы, который долгое время оставался очень низким, резко вырос во втором квартале 2023 года и продолжает расти. Сколько и в каких областях будет еще больше безработных?
- Сегодня отмечается Международный день ароматической свечи. Как сделать свечу в домашних условиях и как они помогут поднять настроение или даже улучшить самочувствие, выясняла наш корреспондент
- Это интересно: кто и как уже пять лет пугает жителей британских деревень; первая роботизированная пиццерия во Франции и во сколько обошелся самый уродливый фонтан в Австрии?
- Брейкданс - акробатика или танец и есть ли гендерное разделение для танцоров - в сюжете нашей съёмочной группы
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 1 ноября.