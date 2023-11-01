«Новости в 7» за 1 ноября: как восстановить доверие к НКО «Слава Украине», тревожный прогноз по безработице, делаем ароматическую свечу своими руками, для чего брейк-данс детям

Сегодня в выпуске:

- Скандал с расхищением средств в некоммерческой организации «Слава Украине» болезненно сказался на всем секторе благотворительности. Однако волонтеры не сдаются и намерены восстановить репутацию. Наш корреспондент отправился в путь с очередным конвоем

- Это важно: почему на дверях квартир и этажах домов обязательно должны быть номера; на дороги Эстонии все чаще стали выбегать дикие животные; где полиция Испании обнаружила 720 кг кокаина?

- Уровень безработицы, который долгое время оставался очень низким, резко вырос во втором квартале 2023 года и продолжает расти. Сколько и в каких областях будет еще больше безработных?

- Сегодня отмечается Международный день ароматической свечи. Как сделать свечу в домашних условиях и как они помогут поднять настроение или даже улучшить самочувствие, выясняла наш корреспондент

- Это интересно: кто и как уже пять лет пугает жителей британских деревень; первая роботизированная пиццерия во Франции и во сколько обошелся самый уродливый фонтан в Австрии?

- Брейкданс - акробатика или танец и есть ли гендерное разделение для танцоров - в сюжете нашей съёмочной группы