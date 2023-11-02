Кристина Каллас: не всем учителям без С1 придется сразу покинуть школу

– Есть ли прогнозы, сколько учителей лишится работы? На какой период придется пик проблем?

– Прогнозы трудно делать, так как мы всё еще ждем данные от местных самоуправлений. К марту будущего года появится более точная информация.

Думаю, что пик проблем придется на 2027 год. К этому времени на эстонский переведут физику, химию и биологию в седьмых классах.

– Маарду, Нарва и Таллинн не скрывают, что трудно будет уже в следующем учебном году: в детских садах и начальных школах придется уволить чуть ли не половину педагогов. Как вы относитесь к такой перспективе?

– В школах процесс перехода растянется на шесть лет. Учителей можно немного успокоить – есть время подготовиться к переходу и всё продумать. Местным самоуправлениям придется приложить усилия к тому, чтобы сохранить этих людей на своих рабочих местах и подготовить их к преподаванию на эстонском языке.

С детсадами труднее. Сразу все группы переходят на эстонский язык. С Маарду, Нарвой и Таллинном мы обсудили компромиссное решение для детских садов: в каждой группе останется по одному педагогу с С1, остальные на временной основе смогут работать помощниками учителя – без потери в зарплате. Им будет предоставлено дополнительное время для того, чтобы подтянуть эстонский до уровня С1 и снова вернуться к преподаванию в ранге учителя.