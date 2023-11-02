Кристина Каллас: не всем учителям без С1 придется сразу покинуть школу

- Зарплаты увеличатся на 4,3%
- До полного перехода есть 4–5 лет
- Пик проблем придется на 2027 год
Нужно ли отменять сразу всех учителей без категории С1? Есть ли подвижки в реформе образования? Стоит ли педагогам надеться на скорое повышение зарплат?
Нужно ли отменять сразу всех учителей без категории С1? Есть ли подвижки в реформе образования? Стоит ли педагогам надеться на скорое повышение зарплат?
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире министр образования и науки Кристина Каллас (Ээсти 200).
Выдержки из беседы:
– Многие учителя находятся в стрессе из-за реформы образования, поскольку не понимают, что с ними будет в ближайшем будущем. Что с этим делать? Как обеспечить нормальную рабочую атмосферу в школе?
– Мы полагаем, что администрация школ, переходящих на эстонский язык обучения, должна провести индивидуальную беседу с каждым учителем и разъяснить им, что не все учителя должны будут начинать преподавать на эстонском с 1 сентября 2024 года.
С Маарду, Нарвой и Таллинном мы обсудили компромиссное решение для детских садов: в каждой группе останется по одному педагогу с С1, остальные на временной основе смогут работать помощниками учителя – без потери в зарплате.
В школах на эстонский язык преподавания поначалу переходят только первые и четвертые классы. Гимназические классы полностью перейдут на эстонский в 2030 году. Так что время еще есть!
У учителей истории, физики, биологии, химии, математики, которые преподают в 7–9 классах, есть время до 2027 года. До полного перехода на эстонский язык преподавания остается 4–5 лет.
В пятых классах история переводится на эстонский язык с 2025 года.
Если в процессе переговоров с учителем выяснится, что педагог не против преподавания на эстонском языке, то ему положены языковые и методические курсы. Учителя должны быть готовы преподавать на эстонском поэтапно к 25-му, 26-му и 27-му годам.
– Есть ли прогнозы, сколько учителей лишится работы? На какой период придется пик проблем?
– Прогнозы трудно делать, так как мы всё еще ждем данные от местных самоуправлений. К марту будущего года появится более точная информация.
Думаю, что пик проблем придется на 2027 год. К этому времени на эстонский переведут физику, химию и биологию в седьмых классах.
– Маарду, Нарва и Таллинн не скрывают, что трудно будет уже в следующем учебном году: в детских садах и начальных школах придется уволить чуть ли не половину педагогов. Как вы относитесь к такой перспективе?
– В школах процесс перехода растянется на шесть лет. Учителей можно немного успокоить – есть время подготовиться к переходу и всё продумать. Местным самоуправлениям придется приложить усилия к тому, чтобы сохранить этих людей на своих рабочих местах и подготовить их к преподаванию на эстонском языке.
С детсадами труднее. Сразу все группы переходят на эстонский язык. С Маарду, Нарвой и Таллинном мы обсудили компромиссное решение для детских садов: в каждой группе останется по одному педагогу с С1, остальные на временной основе смогут работать помощниками учителя – без потери в зарплате. Им будет предоставлено дополнительное время для того, чтобы подтянуть эстонский до уровня С1 и снова вернуться к преподаванию в ранге учителя.
Речь идет не об исключениях для Нарвы, Маарду и Таллинна, а о временных решениях. Исключений не будет! Требование С1 для педагогов детсадов никуда не исчезнет. Преподавание должно будет вестись на эстонском языке.
В переходный период возникнут перестановки с персоналом. Если сейчас в детсадах в каждой группе по два педагога и одному помощнику, то впоследствии схему временно можно будет изменить на одного учителя и двух помощников.
– Временно – это на один учебный год?
– Зависит от учителя и его способностей овладеть эстонским на уровне С1. Здесь нужен компромисс. Необходимо пересчитать этих учителей, которым придется доучиться и переобучиться, подтянув свой эстонский язык.
– Министерство до сих пор их не пересчитало?
– Мы знаем общее количество учителей, которых не хватает и у которых нет нужной категории. Но сколько педагогов готовы доучиться, мы не знаем.
– Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер заявила в СМИ, что мы не можем отменить учителей без знания языка – если мы не поддержим этих людей и не оценим их прежний вклад, то сплоченного общества не создать. Нужно ли отменять сразу всех педагогов без С1?
– Если речь идет о детских садах, то отменять их просто неправильно. Каждый человек способен меняться и учиться. Необходимо дать им возможность предпринять эти шаги.
– Обсуждало ли правительство тему сотен потенциально безработных педагогов?
– Нет, мы в правительстве эту тему не обсуждали. Еще нет точных данных от школ, которые обрисуют реальную ситуацию. Разумеется, цель – избежать массовых увольнений учителей и поддержать их в стремлении преподавать на эстонском.
– Каков ваш ответ учителям по зарплатам? Начнется ли повышение уже сейчас или обещанного придется три года ждать?
– В следующем году фонд зарплаты учителей увеличится на 4,3%. Эти средства государство выплачивает местным самоуправлениям.
Я пошла на переговоры в правительство с желанием повысить зарплаты педагогам на 8%, но получила в два раза меньше, потому что таковы реалии госбюджета.
При этом 12 самоуправлений (из 79-ти – прим. ред.) уже нашли возможность платить учителям 120% от средней по Эстонии зарплаты, доплачивая из местного бюджета.
На уровне коалиции есть договоренность, что все без исключения учителя Эстонии начнут получать 120% от средней по стране зарплаты к 2027 году.
– Что Министерство образования намерено делать, если учителя выйдут на забастовку?
– Мы уже вступили в переговоры с учителями с тем, чтобы подписать коллективный договор на три года вперед. Это позволит договориться об уровне зарплат с 25-го по 27-й годы. Для этого за столом переговоров должны оказаться все 79 местных самоуправлений.
– Что за проблемы возникли с повышенным коэффициентом зарплат педагогов в Ида-Вирумаа? Почему обещанные высокие зарплаты получили не все и не сразу?
– Коэффициент обеспечен только обладателям категории С1 и педагогам, получившим образование на эстонском языке. Нам пришлось перепроверять все документы. Около недели назад я подписала все необходимые бумаги, и в конце октября учителя должны были получить свои зарплаты. Деньги самоуправлениям переведены.
– То есть, все прошедшие сито отбора учителя уже получили, хоть и с задержкой, повышенные зарплаты?
– Все прошедшие сито отбора получат положенные им зарплаты.
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Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss