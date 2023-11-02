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ВОПРОС МИНИСТРУ ⟩ Студия Postimees: можно ли повысить зарплаты и не отменять учителей?

Комментирует министр образования Кристина Каллас
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Не напрасно ли педагоги ждут немедленного повышения зарплат? Нужно ли отменять сразу всех учителей без категории С1? Есть ли подвижки в реформе образования?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире министр образования и науки Кристина Каллас (Ээсти 200). Смотрите интервью в повторе!

  • Есть ли у министра четкий ответ учителям по росту зарплат? Начнется ли повышение в ближайшее время?
  • Удастся ли избежать забастовки учителей?
  • Нужно ли отменять сразу всех педагогов без С1? Можно ли избежать увольнений? 
  • Какие альтернативы обсуждаются?
  • Перспектива обучения в единой школе вызвала волну возмущений в эстонском обществе. Почему министр пришла к выводу, что смешивать детей в начальных классах – это плохая идея?
  • Суть школьной реформы меняется?
  • Эстонские школы не справляются с потоком русских детей. Желающим будут отказывать?
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