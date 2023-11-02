Не напрасно ли педагоги ждут немедленного повышения зарплат? Нужно ли отменять сразу всех учителей без категории С1? Есть ли подвижки в реформе образования?
ВОПРОС МИНИСТРУ ⟩ Студия Postimees: повысить зарплаты и не отменять учителей?
9:15 отвечает Кристина Каллас
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр образования и науки Кристина Каллас (Ээсти 200). Смотрите интервью в 9:15!
- Есть ли у министра четкий ответ учителям по росту зарплат? Начнется ли повышение в ближайшее время?
- Удастся ли избежать забастовки учителей?
- Нужно ли отменять сразу всех педагогов без С1? Можно ли избежать увольнений?
- Какие альтернативы обсуждаются?
- Перспектива обучения в единой школе вызвала волну возмущений в эстонском обществе. Почему министр пришла к выводу, что смешивать детей в начальных классах – это плохая идея?
- Суть школьной реформы меняется?
- Эстонские школы не справляются с потоком русских детей. Желающим будут отказывать?