Пострадала пожилая женщина: на балкон многоквартирного дома бросили самодельную бомбу

Как сообщил Postimees руководитель отдела по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес, полиция была проинформирована о происшествии сегодня рано утром. На место происшествия выехала группа саперов, которая установила, что это была бомба, сделанная из средства для чистки труб.