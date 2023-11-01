Михкельсон: если мы потерпим поражение в Украине, то потерпим поражение и на Ближнем Востоке

Председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон поприветствовал норвежских коллег и сообщил, что агрессия России в Украине по-прежнему является приоритетом для Эстонии. «Война также идет на Ближнем Востоке, и мы видим между ними связь. Если мы проиграем в Украине, то мы проиграем везде, в том числе и на Ближнем Востоке», – подчеркнул Михкельсон.

Михкельсон отметил, что стратегические цели как России, так и Китая – долгосрочные. Позиция России при этом достаточно сильная, чтобы на протяжении еще многих лет стремиться к выполнению этих целей, и делать это ценой благополучия собственного народа. «Цель России – завершить гегемонию США и разрушить архитектуру безопасности Европы. В следующем году 60 % государственного бюджета России будет потрачено на войну, и это лишь обнародуемая часть военных расходов. Союзники не должны недооценивать это», – сказал он.

Председатель комиссии по иностранным делам сообщил, что Украина высоко ценит помощь Норвегии, но признал, что союзники все еще не могут прийти к единому мнению относительно того, как должно выглядеть завершение этой войны. «Украинцы полны боевого духа, но им нужны техника и боеприпасы. Наша помощь должна оставаться непоколебимо твердой. Также важно, чтобы Швеция как можно быстрее стала членом НАТО», – отметил Михкельсон.

Во встрече также приняли участие заместитель председателя комиссии по государственной обороне Лео Куннас и член комиссии Меэлис Кийли, а также члены комиссии по иностранным делам Ээрик-Нийлес Кросс и Анти Пооламетс.