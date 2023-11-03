ГИД ПО ФЕСТИВАЛЮ ⟩ «Темные ночи»: 20 фильмов на PÖFF, которые нельзя пропустить

3 ноября в Таллинне в очередной раз откроется кинофестиваль PÖFF, проведение которого в последние годы усложняла сначала пандемия коронавируса, затем - война в Украине, но ничто не помешало команде фестиваля сохранить за ним репутацию качественно организованного и имеющего огромное культурное значение топ-мероприятия. Нынче одной из важнейших примет фестиваля является рекордное присутствие в программе украинских фильмов, а также явный рост уровня главного конкурса. Расскажем о 20 фильмах на PÖFF, которые советуем никому не пропустить.
После того, как в 2014 году эстонский кинофестиваль PÖFF («Темные ночи») был сертифицирован как фестиваль А-категории, что уравняло его с Каннским, Берлинским, Венецианским и другими легендарными кинофорумами, одновременно и парадоксальным, и логичным образом снизился художественный уровень главной конкурсной программы PÖFF. В главном конкурсе фестивалей класса А могут присутствовать только фильмы, не участвовавшие в других фестивалях, и совершенно очевидно, что для ведущих режиссеров авторского кино отнюдь не Таллинн оказывался первым выбором для премьеры своих картин.
Основатель и руководитель PÖFF Тийна Локк тоже неоднократно признавала, что совсем уж вровень с Каннским или Венецианским кинофестивалем нашему фестивалю встать не слишком реально, потому что в ноябре в Эстонии слишком холодно для появления звезд в гламурных нарядах на красной дорожке, а, кроме того, тех же звезд трудно представить летящими в Таллинн с пересадкой во Франкфурте или Стокгольме. Так или иначе, неудивительно, что у эстонских ценителей киноискусства чаще всего наибольший интерес вызывали вовсе не конкурсные, а кураторские программы PÖFF, в которых концентрировались главные артхаусные хиты уходящего киносезона, уже «выступившие» на других площадках.
Однако пусть медленно, но очень верно фестивалю PÖFF все-таки удается с каждым годом делаться все привлекательней и для режиссеров, и для продюсеров авторского кино, и теперь можно сказать, что и главный конкурс фестиваля вовсе не выглядит соревнованием уровня второй или третьей лиги. В 2023 году главный конкурс PÖFF и вовсе максимально приблизился к статусу элитного, поскольку как минимум три картины в нем с легкостью можно представить в главном соревновании абсолютно любого фестиваля мира. Rus. Postimees предлагает вашему вниманию список фильмов из разных секций PÖFF, которые не кажется преувеличением снабдить статусом «обязательно к просмотру».
Главный конкурс
1. «Мужчина-магнит» / The Magnet Man / De magneet man (Бельгия, Люксембург, Нидерланды) Гюст Ван Ден Берге
Бельгиец Гюст Ван Ден Берге стал главным триумфатором PÖFF в 2014 году со своим фильмом «Люцифер», снятым в мексиканской деревне и рассказывавшим о вторжении в быт патриархальной деревни загадочного пришельца со сверхспособностями. Имеющий репутацию одного из самых дерзких визионеров в европейском кино Ван Ден Берге до сих пор предпочитал работать с непрофессиональными актерами (например, африканскими детьми или людьми с синдромом Дауна) и создавать причудливые и мистические модели возможного в земных условиях рая. Новая работа Ван Ден Берге характеризуется как изысканный оммаж немому кино, главным героем какового оказывается антверпенский клоун и музыкант Люсьен, способный притягивать к себе металлические предметы. В главной роли - снова не актер по профессии, а цирковой артист Дэнни Роналдо, дебютирующий в кинематографе.
2. «Танец Наташи» / Natasha’s Dance / De Dans van Natasja Йос Стеллинг (Нидерланды)
78-летний Йос Стеллинг, живой нидерландский классик, дебютировавший со своей даже не «костюмной», а «гравюрной» драмой «Марикен из Неймегена» на Каннском кинофестивале 1975 года, анонсировал «Танец Наташи» как свою последнюю картину. Известный своей склонностью к минимизации диалогов Стеллинг, нередко определяемый как творец искусства, понятного прежде всего на уровне жестов, мимики и эмоций, известен своим большим интересом к русской культуре и неоднократно снимал в своих фильмах российских актеров (например, Сергея Маковецкого в «Душке», его же и Ренату Литвинову в «Девушке и смерти»). В «Танце Наташи» тоже очень звучен русский мотив: юный бомж влюбляется в пожилую русскую экс-балерину.
3. «Семейная история» / Familiar (Румыния, Франция, Тайвань) Кэлин Петер Нецер
Румын Кэлин Петер Нецер со своей остросоциальной драмой «Поза ребенка» завоевал «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале 2013 года. Кто-то из недовольных таким решением жюри критиков ссылался на то, что победить режиссеру помогла принадлежность к «румынской новой волне», течению, международная мода на которое возникла после оглушительного успеха на европейских фестивалях в начале XXI века фильмов сразу нескольких румынских режиссеров - Кристи Пую, Кристаина Мунджиу, Корнелиу Порумбою, задавших едва ли не самый высокий на тот момент в Европе стандарт в жанре «социальной драмы» и предложивших шокирующе достоверную картину мучительной адаптации общества постсоциалистической Восточной Европы к жизни в «свободном мире».
В действительности же Нецер вполне достойно держал художественную планку, заданную своими более старшими и обласканными фестивальными призами соотечественниками. Его новый фильм обращает - это во многом привычно для румынского кино - взгляд в прошлое, в эпоху правления диктатора Чаушеску, и с помощью этого взгляда ищутся ответы и на многие наиболее болезненные - в румынском и европейском - настоящем вопросы.
4. «Кислородная станция» / Oxygen Station / Kysneva Stantsiia (Украина, Чехия, Швеция, Словакия) Иван Тимченко
Аналогичный подход свойственен и для украинца Ивана Тимченко, режиссера из страны, чье именно настоящее особенно полно болезненных проблем. «Кислородная станция» базируется на фактах из жизни лидера крымских татар Мустафы Джемилева и берет в оборот события лета 1980 года, когда в Москве проходила Олимпиада, а Джемилев отбывал четырехлетнюю ссылку в якутском поселке и работал на кислородной станции. По мнению многих критиков, фильм наглядно и убедительно иллюстрирует представление о том, что гибридная операция с целью оккупации Крыма была начата Москвой вовсе не в 2014 году, а многими десятилетиями ранее.
Конкурс дебютных фильмов
5. «Котел гиганта» / Giant's Kettle / Hiidenkirnu (Финляндия) Маркку Хакала, Мари Кяки
В конкурсе дебютных фильмов интригует картина финских кинематографистов Маркку Хакала и Мари Кяки «Котел гигантов». Отборщиками этот научно-фантастический фильм позиционируется как новаторское путешествие в черно-белый бюрократический ультразвуковой мир, где никто не использует слов, и на фоне странного знакомства мужчины-писателя и женщины-ученого в мире меняются законы гравитации и ускоряется таяние ледников.
6. «Мо Мамма» / Mo Mamma (Эстония) Ээва Мяги
Эстонский кинематограф представлен в конкурсе дебютных фильмов семейной драмой Ээвы Мяги «Мо Мамма». Это очень эмоциональная и в то же время элегическая история обострения отношений между дочерью и матерью, происходящих на фоне фатального ухудшения здоровья последней. Ээва Мяги, выступившая в своем первом полнометражном фильме еще и сценаристкой, признается, что ее фильм отчасти инспирирован ситуацией из ее жизни: ее пожилая бабушка около 5 лет назад сломала шейку бедра, после чего Ээва стала вместе со своей матерью навещать бабушку в больнице.
Конкурсная программа «Выбор критиков»
7. «Уроки толерантности» / Lessons of Tolerance Аркадий Непиталюк (Украина)
Украинский режиссер Аракадий Непиталюк говорит о своем фильме «Уроки толерантности» как о комедии об отношении украинского общества к ЛГБТ-сообществу. Фильм рассказывает о бедной семье из украинского поселка, которая, чтобы справиться с финансовыми трудностями, становится участником европейской программы «Уроки толерантности», по условиям каковой она должна на время поселить у себя дома ЛГБТ-активиста.
Конкурс «Бунтари не без причины»
8. «5,5 любовных историй в вильнюсской квартире» / Five and a Half Love Stories in an Apartment in Vilnius / Penkios su puse limones, nutikusios vieniame (Литва, Ирландия, Латвия) Томас Венгрис
Вторая полнометражная картина литовского режиссера Томаса Венгриса представляет из себя мультифигурную драму, действие в которой происходит в квартире в литовской столице, поочередно сдаваемой гостям из Израиля, Венгрии, Польши и Ирландии. С каждым онлайн-бронированием в стенах старого здания разворачивается новая история любви, ненависти, надежды и вины.
Конкурсная программа фильмов стран Балтии
9. «Восточный фронт» / Eastern Front / Shidniy front (Латвия, Украина, Чехия, США) Виталий Манский
Новая работа прославленного российского документалиста Виталия Манского, проживавшего в последние годы в Риге. Украинец Евген Титаренко проснулся утром 24 февраля 2022 года от взрывов. Он сразу взял свою камеру и отправился на передовую. Виталий Манский в своем фильме делает документальный портрет Евгена по прозвищу Режик, пережившего на передовой шесть страшных месяцев в машинах «Скорой помощи», танках и джипах, где он отважно спасал в качестве добровольца медбатальона своих раненых земляков.
10. «Последний реликт» / The Last Relic / Viimane reliikvia (Эстония, Норвегия) Марианна Каат
Документальный фильм эстонки Марианны Каат снимался в Екатеринбурге в течение четырех лет. Его героем стали оппозиционно настроенные жители этого уральского города. Как рассказывала эстонским журналистам Марианна, ее знакомство с главными героями ее фильма помогло ей не возненавидеть всю российскую нацию за то, что россияне сделали в Украине.
Внеконурсные показы в рамках основной конкурсной программы
11. «Невидимый бой» / The Invisible Fight / Nähtamatu võitlus (Эстония, Латвия, Греция, Финляндия) Райнер Сарнет
Новая работа эстонского режиссера Райнера Сарнета, автора крупных эстонских артхаусных хитов последнего времени, «Идиот» и «Ноябрь», с большим успехом была показана в этом году в главном конкурсе престижнейшего кинофестиваля в Локарно. Действие этой кунг-фу комедии стартует в 1973 году на границе СССР и Китая, а затем продолжается в православном монастыре в Эстонии. Главный герой - автомеханик, который становится владеющим боевыми искусствами монахом.
Программа «В фокусе: Сербия и ближайшие соседи».
12. «Стражи формулы» / Guardians of the Formula / Čuvari formule (Сербия, Словения, Черногория, Македония) Драган Бьелгорлич
Сформированная по географическому принципу тематическая секция способна разрушить укоренившийся о балканском кинематографе - в основном, среди не слишком хорошо знающих его историю - стереотип, согласно которому он в той или иной степени похож на фильмы Эмира Кустурицы, хотя главное назначение этой секции, вероятно, не в этом. Европа снова сейчас является местом военного конфликта, при этом трудно представить себе в Европе другую территорию, которая в такой же степени - как балканские страны - была бы репрезентативна в качестве иллюстрирования природы многих типов европейских конфликтов.
Запрос на такое прояснение сейчас очень велик, поэтому помещение «в фокус» фестиваля той части Европы, где развернулась предыдущая европейская большая война, очень логичен. Все фильмы секции заслуживают внимания (а особо пристального - ретроспективной подсекции, посвященной истории «югославской черной волны»), но по чисто «церемониальным» причинам нельзя отдельно не выделить открывающий фестиваль фильм Драгана Бьелогрлича «Стражи формулы», триллер, рассказывающий о перипетиях секретного ядерного эксперимента в Югославии, во время которого в 1958 году произошел выброс радиоактивного излучения.
Программа «Лучшие из лучших»
13. «Анатомия падения» / Anatomy of a Fall / Anatomie d'une chute (Франция) Жюстин Трие
В программе «Лучшие из лучших» представлены фильмы, чьи премьеры не прошли незамеченными на крупнейших кинофестивалях 2023 года. «Анатомия падения» Жюстин Трие завоевала «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, позволив Трие стать третьей в истории женщиной, получившей эту награду. Если победа Жюли Дюкорно с «Титаном» в 2021 году не породила едких намеков на ангажированность жюри, то в этом году некоторые несколько ретроградные критики высказали мнения, что Каннский фестиваль постарался в определенном смысле следовать «веяниям нового времени» и гендерному балансу.
Тем не менее, многие эксперты оценили фильм как качественный писхологический триллер. Главная героиня фильма - писательница, муж которой загадочно погибает, выпав из окна. Писательницу (в ее роли - звезда немцкого авторского кино Сандра Хюллер) подозревают в убийстве, а единственный свидетель трагедии, ее незрячий сын, не очень верит в невиновность матери.
14. «Великая ирония» / Coup de Chance (США) Вуди Аллен
51-й фильм поражающего своей неугасающей работоспособностью режиссера, премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале. Спокойно относящяхся к искусству Аллена киноманов его новая работа едва ли чем-то удивит, верных поклонников едва ли разочарует. Классический любовный треугольник: идиллический союз успешной парижской пары ставится под угрозу внезапным появлением «бывшего одноклассника».
15. «Идеальные дни» / Perfect Days (Япония, Германия) Вим Вендерс
Вим Вендерс, немецкий ветеран авторского кино, создатель культового «Неба над Берлином», обладатель каннского золота 1984 года за фильм«Париж, Техас», свой последний фильм снял в Японии. Главный герой - токийский уборщик туалетов, который в свободное время занимается музыкой и фотографией. Сыгравший его Кодзи Якусе получил на Каннском фестивале приз за лучшую мужскую роль.
16. «Опавшие листья» / Fallen Leaves / Kuolleet lehdet (Финляндия, Германия) Аки Каурисмяки
Аки Каурисмяки на Каннском фестивале этого года получил за «Опавшие листья» приз жюри. Восторженно оценивший новую работу финского классика кинокритик Антон Долин в своем репортаже из Канна писал: «Простой сюжет о пьющем работяге, который пытается заинтересовать работницу супермаркета, в точности повторяет «Тени в раю». С другой стороны, как все гении, Каурисмяки интересуется невидимым больше, чем показанным на экране - его он не боится делать предельно банальным». Это очень точное описание художественного кредо Каурисмяки, который, по мнению многих киноведов, после нескольких менее удачных картин, вновь вернул себя в «Опавших листьях» к самым лучшим творческим кондициям.
17. «Старый дуб» / The Old Oak (Великобритания, Бельгия, Франция) Кен Лоуч
Один из немногих в мире двукратных обладателей высшей каннской награды представил свой очередной критический взгляд на современность, выразительность которому, как всегда, сообщает возмущенный духовный рецептор, отвечающий за чувство социальной справедливости. В бывший шахтерский городок на северо-востоке Англии, жители которого и так сводят концы с концами, прибывает группа сирийских беженцев; абсолютно естественная сюжетная канва для вечного защитника всех униженных и оскорбленных.
18. «Степное» / Stepne (Украина, Германия, Польша, Словакия) Марина Врода
Украинка Марина Врода, представившая свой дебютный фильм «Степное» в главном конкурсе фестиваля в Локарно, получила там приз за лучшую режиссуру. Мужчина средних лет приезжает зимой в родную украинскую деревню из большого украинского города, чтобы позаботиться о своей умирающей матери. Перед смертью мать рассказывает сыну нечто поразительное.
19. «Не ждите слишком много от конца света» / Do Not Expect Too Much of the End of the World / Nu astepta prea mult de la sfârsitul lumii (Румыния, Люксембург, Франция, Хорватия) Раду Жуде
Раду Жуде, еще одно представительское лицо «новой румынской войны», в 2021 году получил в Берлине «Золотого медведя» за свою шокирующую комедию «Неуместный трах, или Безумное порно», рассказывавшую о беде бухарестской учительницы, чье видео с ее плотскими забавами с мужем утекло в интернет. Новый хит Жуде, с восторгом встреченный в Локарно и содержащий в себе формальные признаки сооответствия жанру «производственной драмы», снова, по оценкам критиков, идеально смешивает в себе элементы абсурда, комедии и драмы.
Выбор критиков Screen International
20. «Бедные-несчастные» / Poor Things (США, Ирландия, Великобритания) Йоргос Лантимос
Вероятно, самый ожидаемый любителями кино фильм нынешнего фестивального сезона, обладатель «Золотого льва» нынешнего венецианского фестиваля. Главный режиссер уже не румынской, а «греческой новой волны» Йоргос Лантимос, за свои работы в родной стране на родном языке заслуживший во всем мире репутацию главного наследника Беккета и Ионеско в современном искусстве, продолжает поражать мир своими англоязычными проектами с голливудскими звездами и заставлять констатировать, что участие в «большой индустрии» не наносит никакого ущерба его уникальному художественному почерку. Успех «Бедных-несчастных» у критиков и публики в Венеции был столь оглушителен, что, кажется, у жюри не оставалось выбора, кому дать главную награду.
Эмма Стоун играет женщину, которая из-за жестокости мужа покончила с собой, утопившись в реке. Однако эксцентричный ученый решает спасти женщину и пересаживает ей мозг ее же нерожденного ребенка… Того, кто ценит прославившие Лантимоса «Клык» и «Лобстера», такая завязка, конечно, не особенно и поразит.
Фестиваль PÖFF пройдет в этом году с 3 по 19 ноября.