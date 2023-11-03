ГИД ПО ФЕСТИВАЛЮ ⟩ «Темные ночи»: 20 фильмов на PÖFF, которые нельзя пропустить

После того, как в 2014 году эстонский кинофестиваль PÖFF («Темные ночи») был сертифицирован как фестиваль А-категории, что уравняло его с Каннским, Берлинским, Венецианским и другими легендарными кинофорумами, одновременно и парадоксальным, и логичным образом снизился художественный уровень главной конкурсной программы PÖFF. В главном конкурсе фестивалей класса А могут присутствовать только фильмы, не участвовавшие в других фестивалях, и совершенно очевидно, что для ведущих режиссеров авторского кино отнюдь не Таллинн оказывался первым выбором для премьеры своих картин.

Основатель и руководитель PÖFF Тийна Локк тоже неоднократно признавала, что совсем уж вровень с Каннским или Венецианским кинофестивалем нашему фестивалю встать не слишком реально, потому что в ноябре в Эстонии слишком холодно для появления звезд в гламурных нарядах на красной дорожке, а, кроме того, тех же звезд трудно представить летящими в Таллинн с пересадкой во Франкфурте или Стокгольме. Так или иначе, неудивительно, что у эстонских ценителей киноискусства чаще всего наибольший интерес вызывали вовсе не конкурсные, а кураторские программы PÖFF, в которых концентрировались главные артхаусные хиты уходящего киносезона, уже «выступившие» на других площадках.