Комиссия Рийгикогу получила от фракций сотни поправок к проекту госбюджета на 2024 год

Поступившие предложения уже опубликованы на сайте Рийгикогу под ключевым словом «поправки».

«Финансовая комиссия рассмотрит предложения и сформирует свое мнение на своем заседании в ближайший вторник. При принятии решения по предложениям мы будем учитывать, насколько их содержание соответствует целям, поставленным в бюджете, и предлагаемым источникам финансирования», - пояснила председатель комиссии Аннели Аккерманн.

По ее словам, авторы предложений, приводящих к сокращению, увеличению или перераспределению расходов, предусмотренных проектом, должны представить финансовые расчеты, показывающие источники доходов, необходимых для покрытия расходов. Предложения также не должны приводить к увеличению дефицита госбюджета.

На увеличение расходов на следующий год в основном повлияет рост переносимых налогов, расходов на оплату труда и управления, финансовых отчислений. Произойдет снижение прочих операционных расходов.

При подготовке бюджета и бюджетной стратегии приоритетами будут военная и широкомасштабная безопасность, экономический рост за счет «зеленых» реформ, образование, устойчивость государственных финансов и поддержка Украины.

Общий объем доходов проекта госбюджета составляет 16,8 миллиарда евро в 2024 году. По сравнению с бюджетом, принятым осенью 2022 года, доходы увеличатся на 1,2 миллиарда евро, или на 7,7 процентов. Расходы в 2024 году составят 17,7 миллиарда евро, что на 0,8 миллиарда евро, или 4,9 процента больше, чем в 2023 году.

Дефицит бюджета в следующем году сохранится на уровне -1,2 процента ВВП в структурном выражении и 2,9 процента ВВП в номинальном выражении. В последующие годы, то есть начиная с 2025 года, правительство планирует удерживать структурную позицию на уровне не ниже одного процента ВВП.