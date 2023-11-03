РЕПОРТАЖ ИЗ КУКРУЗЕ ⟩ Здесь не запирают машины и наблюдают за космосом

Впервые Кукрузе как поселение сформировался после 1916 года, когда в его окрестностях стали добывать сланец. 35 лет назад в Кукрузе проживало 1200 человек, сегодня - менее пятисот. Rus.Postimees выяснял, как живется в этом городском районе Кохтла-Ярве сейчас, почему там растут цены на недвижимость и для чего туда ежедневно приезжают студенты со всего Ида-Вирумаа. Смотрите видео.