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РЕПОРТАЖ ИЗ КУКРУЗЕ ⟩ Здесь не запирают машины и наблюдают за космосом

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
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По мнению местных жителей, зольный террикон в Кукрузе является не только домом для многих видов диких животных, но и создает необыкновенно красивые космические образы.
По мнению местных жителей, зольный террикон в Кукрузе является не только домом для многих видов диких животных, но и создает необыкновенно красивые космические образы. Фото: Денис Антонов

Впервые Кукрузе как поселение сформировался после 1916 года, когда в его окрестностях стали добывать сланец. 35 лет назад в Кукрузе проживало 1200 человек, сегодня - менее пятисот. Rus.Postimees выяснял, как живется в этом городском районе Кохтла-Ярве сейчас, почему там растут цены на недвижимость и для чего туда ежедневно приезжают студенты со всего Ида-Вирумаа. Смотрите видео.

Уходящий вдаль автобус, который привез меня из Кохтла-Ярве, - единственное, что движется в окружающим пространстве. Несмотря на половину десятого утра, я не вижу ни автомобилей на дороге, ни людей.

Кукрузе. Ни машин, ни людей.
Кукрузе. Ни машин, ни людей. Фото: Денис Антонов
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