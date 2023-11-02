Авиакомпанию Nordica ждут большие перемены

В совете государственной авиакомпании Nordica с пониманием отнеслись к намерению правительства провести приватизацию предприятия, пишет Rus.ERR.
«Если страна приняла решение, что компания не решает стратегические задачи, то спасать ее действительно нет смысла. Но, безусловно, есть смысл дать кому-то другому возможность продвинуть компанию вперед, поскольку сейчас очень дорого создавать новые авиационные компании, в этом и есть сама по себе ценность», - сказал «Актуальной камере» председатель совета Nordica Дэвид О'Брок.
Не так давно стало известно, что убытки Nordiсa за 9 месяцев превысили 11 млн евро.
«Nordica в ее нынешнем виде не решает ни одной из стратегических задач, которые есть у эстонского государства, и поэтому она должна быть приватизирована либо по частям, либо целиком», – заявила ранее глава правительства Кая Каллас.