Авиакомпанию Nordica ждут большие перемены

«Если страна приняла решение, что компания не решает стратегические задачи, то спасать ее действительно нет смысла. Но, безусловно, есть смысл дать кому-то другому возможность продвинуть компанию вперед, поскольку сейчас очень дорого создавать новые авиационные компании, в этом и есть сама по себе ценность», - сказал «Актуальной камере» председатель совета Nordica Дэвид О'Брок.