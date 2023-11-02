У «Левадии» почти не осталось надежд на золото чемпионата Эстонии

«Левадия» на своем поле не смогла переиграть пярнуский «Вапрус» — 0:0. А единственный конкурент — «Флора» — вновь одержал победу. Действующие чемпионы на выезде были сильней нарвского «Транса» - 3:1.

За два тура до конца первенства отрыв «Флоры» от «Левадии» достиг пяти очков, и судьба чемпионства может решиться уже в это воскресенье, когда конкуренты в борьбе за золото сыграют между собой.