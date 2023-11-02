Шведский производитель аккумуляторов решил пересмотреть планы по строительству завода в Палдиски

Компания, акции которой котируются на альтернативной бирже Стокгольма, объявила несколько лет назад, что планирует построить свой второй завод в Палдиски, где работы хватит на несколько сотен человек.

В третьем квартале компания Nilar International AB, занимающаяся разработкой никель-металлогидридных аккумуляторов, обновила свой бизнес-план, в котором, среди прочего, пересматривается необходимость завода в Палдиски, строительство которого уже началось.

Частично план завода в Палдиски пересматривается, чтобы обеспечить рентабельность производственных мощностей, частично для того, чтобы Nilar могла извлечь выгоду из технологии производства аккумуляторов, важных для циклической экономики, в которой, по словам шведской компании, она находится в первых рядах.