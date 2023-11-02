Шведский производитель аккумуляторов решил пересмотреть планы по строительству завода в Палдиски

Шведская компания Nilar, занимающаяся разработкой аккумуляторов и технологий хранения энергии, объявила, что спишет в Эстонии активы на сумму 65 миллионов крон или 5,5 миллиона евро, пишет dv.ee.
Компания, акции которой котируются на альтернативной бирже Стокгольма, объявила несколько лет назад, что планирует построить свой второй завод в Палдиски, где работы хватит на несколько сотен человек.
В третьем квартале компания Nilar International AB, занимающаяся разработкой никель-металлогидридных аккумуляторов, обновила свой бизнес-план, в котором, среди прочего, пересматривается необходимость завода в Палдиски, строительство которого уже началось.
Частично план завода в Палдиски пересматривается, чтобы обеспечить рентабельность производственных мощностей, частично для того, чтобы Nilar могла извлечь выгоду из технологии производства аккумуляторов, важных для циклической экономики, в которой, по словам шведской компании, она находится в первых рядах.
В 2021 году Nilar подписала договор с застройщиком промышленной и логистической недвижимости RRK Logistikapargid, и на первом этапе в Палдиски должен был быть построен завод площадью 7000 квадратных метров.