Спортивный юрист сравнил случай норвежской лыжницы с ситуацией Веэрпалу

С этого сезона лыжные смазки, содержащие фтор, запрещены на организованных Международной федерацией лыжного спорта и Союзом биатлонистов соревнованиях. Во время первого этапа Кубка мира горнолыжного сезона проверка обнаружила на лыжах Мовинкель больше фтора, чем было разрешено, из-за чего спортсменка была дисквалифицирована.

О запрете фтора говорится годами, но его введение неоднократно откладывалось. Главной причиной было отсутствие достоверных тестов.

Всего за три недели до начала сезона FIS повысила допустимый предел содержания фтора с 1,0 до 1,8 единиц – чтобы избежать ложнопозитивных результатов.

«Это оставляет впечатление, что предельная норма не определена на основе серьезных оснований», - прокомментировал Раусте финской национальной телерадиовещательной компании.

Если Мовинкель будет оспаривать дисквалификацию в спортивном суде (CAS), у нее будут хорошие шансы на победу. Раусте, который работал в CAS, сравнил ее случай с допинговым скандалом Андруса Веэрпалу, который произошел в 2011 году.

Тогда в допинг-пробе эстонского лыжника был обнаружен гормон роста, но команда спортсмена подставила в CAS под сомнение достоверность теста. Веэрпалу тогда выиграл в суде и международному антидопинговому агентству (WADA) пришлось изменить предельные нормы содержания вещества.