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Сын знаменитого писателя вновь продает уникальную недвижимость в Харьюмаа

Лийна Лакс
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Мыза Кыуэ.
Мыза Кыуэ. Фото: KV.EE

Роскошная мыза Ээрика-Нийлеса Кросся в Кыуэ снова выставлена на продажу.

Бюро недвижимости Uus Maa продает мызу Кыуэ за 3,8 миллиона евро. Столько же за усадьбу просили несколько лет назад. Впервые Кроссь выставил мызу на продажу еще в 2018 году, но тогда обосновал это тем, что он лишь прикидывал, какова будет рыночная цена, а реально продавать недвижимость не планировал.

Летом этого года стало известно, что Kõue Mõis OÜ, имеющее налоговую задолженность, подвергается санации: в этом году ближе к Иванову дню Харьюский уездный суд инициировал процедуру санации компании и призвал кредиторов ознакомиться со списком требований. В сентябре этого года план санации судом утвержден. 

Однако мыза, принадлежащая Ээрику-Нийлесу Кроссю (Партия реформ) и Мэри Кроссь, за эти месяцы сумела улучшить свое финансовое положение. Если летом у усадьбы была задолженность по налогам в размере 244 917 евро, то на сегодняшний день она составляет 146 762 евро.

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