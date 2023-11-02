Сын знаменитого писателя вновь продает уникальную недвижимость в Харьюмаа

Бюро недвижимости Uus Maa продает мызу Кыуэ за 3,8 миллиона евро. Столько же за усадьбу просили несколько лет назад. Впервые Кроссь выставил мызу на продажу еще в 2018 году, но тогда обосновал это тем, что он лишь прикидывал, какова будет рыночная цена, а реально продавать недвижимость не планировал.

Летом этого года стало известно, что Kõue Mõis OÜ, имеющее налоговую задолженность, подвергается санации: в этом году ближе к Иванову дню Харьюский уездный суд инициировал процедуру санации компании и призвал кредиторов ознакомиться со списком требований. В сентябре этого года план санации судом утвержден.