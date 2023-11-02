Дела идут в гору: прибыль Eesti Energia прилично выросла

Прибыль от продаж концерна Eesti Energia в третьем квартале достигла 408 миллионов евро, из которых 66 процентов были получены концерном за пределами Эстонии. Нормализованная чистая прибыль концерна в третьем квартале составила 39 миллионов евро, что на 55 процентов выше, чем в прошлом году. Концерн также увеличил инвестиции на 61 процент до 200 миллионов евро. Большую часть этой суммы составили инвестиции Enefit Green, дочерней компании концерна в сфере возобновляемых источников энергии, в ветропарки.
В третьем квартале цены на электроэнергию в регионе Балтийского моря упали на 50-80 процентов по сравнению с прошлым годом. Это также повлияло на прибыль от продаж компании, которая снизилась на 38 процентов по сравнению с прошлым годом.
Финансовый директор Eesti Energia Марлен Тамм подтвердила, что, несмотря на снижение прибыли от продаж, компании концерна, работающие под маркой Enefit в Латвии, Литве и Польше, завоевывают значительную долю рынка, и прибыль, полученная за рубежом, составляет уже две трети от общей прибыли от продаж концерна.
«Наши решения, основанные на энергии из возобновляемых источников, оказались особенно популярными в Польше, где объем продаж увеличился на 42 процента в третьем квартале. Доля Польши в обороте всего концерна также резко выросла за год и составила почти четверть прибыли от продаж концерна в третьем квартале», – пояснила Тамм. «В третьем квартале количество наших клиентов в Латвии выросло до более 100 000, что сделало Enefit вторым по величине участником как латвийского, так и литовского рынка после местной государственной компании».
Инвестиции в возобновляемые источники энергии растут
Инвестиции концерна увеличились на 61 процент в третьем квартале по сравнению с прошлым годом и достигли 200 миллионов евро. «Доверие клиентов позволяет увеличивать инвестиции в ветряные и солнечные парки, которые в будущем позволят обеспечить доступную по цене и экологически устойчивую электроэнергию. Почти половина инвестиций концерна, 82 миллиона евро, составили инвестиции Enefit Green в развитие ветряных и солнечных парков», - пояснила Тамм.
Кроме того, в третьем квартале концерн инвестировал 26 миллионов евро в развитие устойчивой химической промышленности в Ида-Вирумаа и 46 миллионов евро через сетевое предприятие Elektrilevi в надежность электросети и развитие возможностей подключения микропроизводителей. «В течение этого года концерн осуществил инвестиции в размере более полумиллиарда евро, которые помогут нам двигаться к устойчивому будущему», – добавил Тамм.
Более половины электроэнергии произведено из возобновляемых источников
Из-за низких рыночных цен на электроэнергию производство электроэнергии концерном в третьем квартале сократилось на 62 процента до 569 гигаватт-часов (ГВтч). Хотя объем производства ветропарков Enefit Green увеличился почти на треть (31 процентов) за счет новых ветропарков, из-за снижения производства электроэнергии из биомассы объем производства энергии из возобновляемых источников всего концерна остался на том же уровне по сравнению с прошлым годом. В результате доля производства электроэнергии из возобновляемых источников увеличилась до 52 процентов от общего объема производства электроэнергии концерна. Годом ранее квартальное производство электроэнергии из возобновляемых источников составляло одну пятую от общего объема производства.
Из-за плановых ремонтов объем производства жидких топлив в третьем квартале снизился на 15% по сравнению с предыдущим годом и составил 93 тысяч тонн, однако объем продаж увеличился на 16 процентов до 114 тысяч тонн. При этом прибыль от продаж жидкого топлива выросла на 23 процента по сравнению с третьим кварталом прошлого года и достигла 37 миллионов евро.
Нормализованный показатель EBITDA, или коммерческая прибыль до вычета затрат, в третьем квартале составила 104 миллиона евро, то есть на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Нормализованная чистая прибыль концерна в третьем квартале составила 39 миллиона евро, что на 55 процентов выше, чем в прошлом году.
В третьем квартале 2023 года Eesti Energia внесла вклад в общей сложности около 71 миллионов евро в виде налогов и экологических плат. Из них 23 миллиона евро составили различные прямые налоги и 48 миллионов евро – стоимость выбросов CO2 по рыночным ценам.