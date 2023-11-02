Дела идут в гору: прибыль Eesti Energia прилично выросла

Кроме того, в третьем квартале концерн инвестировал 26 миллионов евро в развитие устойчивой химической промышленности в Ида-Вирумаа и 46 миллионов евро через сетевое предприятие Elektrilevi в надежность электросети и развитие возможностей подключения микропроизводителей. «В течение этого года концерн осуществил инвестиции в размере более полумиллиарда евро, которые помогут нам двигаться к устойчивому будущему», – добавил Тамм.

Более половины электроэнергии произведено из возобновляемых источников

Из-за низких рыночных цен на электроэнергию производство электроэнергии концерном в третьем квартале сократилось на 62 процента до 569 гигаватт-часов (ГВтч). Хотя объем производства ветропарков Enefit Green увеличился почти на треть (31 процентов) за счет новых ветропарков, из-за снижения производства электроэнергии из биомассы объем производства энергии из возобновляемых источников всего концерна остался на том же уровне по сравнению с прошлым годом. В результате доля производства электроэнергии из возобновляемых источников увеличилась до 52 процентов от общего объема производства электроэнергии концерна. Годом ранее квартальное производство электроэнергии из возобновляемых источников составляло одну пятую от общего объема производства.

Из-за плановых ремонтов объем производства жидких топлив в третьем квартале снизился на 15% по сравнению с предыдущим годом и составил 93 тысяч тонн, однако объем продаж увеличился на 16 процентов до 114 тысяч тонн. При этом прибыль от продаж жидкого топлива выросла на 23 процента по сравнению с третьим кварталом прошлого года и достигла 37 миллионов евро.

Нормализованный показатель EBITDA, или коммерческая прибыль до вычета затрат, в третьем квартале составила 104 миллиона евро, то есть на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Нормализованная чистая прибыль концерна в третьем квартале составила 39 миллиона евро, что на 55 процентов выше, чем в прошлом году.