Из-за решения правительства в Таллинне подорожает отопление

Для жителей Таллинна и Маарду стоимость отопления в таком случае повысилась бы на сумму до 30 евро в год.

«Ируская электростанция производит тепло и электроэнергию. Но мы должны производить тепло и электроэнергию так, чтобы не загрязнять окружающую среду. Именно поэтому данная система торговли квотами - как раз то, что поможет сократить загрязнение», - заявила вице-канцлер Министерства климата по вопросам зеленой реформы Кристи Клаас.