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Из-за решения правительства в Таллинне подорожает отопление

rus.postimees.ee
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman/ Postimees Grupp

Включение Ируской электростанции в систему торговли квотами на выбросы парниковых газов означает, что расходы предприятия Enefit Green вырастут в 40 раз, пишет портал ERR. 

Для жителей Таллинна и Маарду стоимость отопления в таком случае повысилась бы на сумму до 30 евро в год.

«Ируская электростанция производит тепло и электроэнергию. Но мы должны производить тепло и электроэнергию так, чтобы не загрязнять окружающую среду. Именно поэтому данная система торговли квотами - как раз то, что поможет сократить загрязнение», - заявила вице-канцлер Министерства климата по вопросам зеленой реформы Кристи Клаас.

Подключение к системе торговли квотами означает, что Ируская ТЭС должна будет начать покупать на рынке углеродные единицы для компенсации своего загрязнения.

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