Из-за решения правительства в Таллинне подорожает отопление

Включение Ируской электростанции в систему торговли квотами на выбросы парниковых газов означает, что расходы предприятия Enefit Green вырастут в 40 раз, пишет портал ERR.
Для жителей Таллинна и Маарду стоимость отопления в таком случае повысилась бы на сумму до 30 евро в год.
«Ируская электростанция производит тепло и электроэнергию. Но мы должны производить тепло и электроэнергию так, чтобы не загрязнять окружающую среду. Именно поэтому данная система торговли квотами - как раз то, что поможет сократить загрязнение», - заявила вице-канцлер Министерства климата по вопросам зеленой реформы Кристи Клаас.
Подключение к системе торговли квотами означает, что Ируская ТЭС должна будет начать покупать на рынке углеродные единицы для компенсации своего загрязнения.