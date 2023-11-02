«Бородатый цирк длится полтора года». Куда уходят бойцы ЧВК «Вагнер»

Романтика «мясных штурмов»

На экране телефона Иван (имя изменено по просьбе героя и известно редакции – Би-би-си) небрит, худ и с заметным свежим шрамом на щеке. Во время прошлого видеозвонка, весной 2023 года, когда он еще отбывал наказание в одной из дальневосточных колоний, он выглядел гораздо более цветущим. Когда Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», лично приезжал в эту колонию звать заключенных участвовать в войне с Украиной, Иван был к этому готов и ждал с радостным нетерпением. Круглый сирота, без жилья и близких, убивший в родном поселке собутыльника и получивший за это 9 лет, он сидел пока третий год и увидел тут, по его собственному выражению, «шанс на нормальную жизнь».

«Нормальная жизнь» оказалась многоступенчатой поездкой в военный лагерь ЧВК под Луганском, который появился у наемников после начала российского вторжения в Украину, крайне коротким обучением и участием в «Бахмутской мясорубке» – кровопролитных боях за небольшой город в Донецкой области, продолжавшихся с августа 2022 года по май 2023-го. По его собственному утверждению, Иван попал в группу штурмовиков, «все время был на передовой», получил два ранения и орден Мужества. Еще один наемник ЧВК, Андрей Медведев, сказал Би-би-си, что «вроде бы помнит такого» – в числе прочих, особо отличившихся штурмовиков из бывших заключенных, которых награждал лично Евгений Пригожин.