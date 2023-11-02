ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Война в Украине вступила в новую фазу, технологический перевес становится решающим фактором

Отдельно Залужный указывает, что необходимо подготовить больше резервных частей и поэтому следует расширить масштабы мобилизации в стране. Залужный выступает редко, поэтому нет оснований считать это выступление связанным с эмоциями конкретного момента. Скорее оно было сделано для создания понимания долгосрочной перспективы. Главком ВСУ не говорит о международном стратегическом уровне поддержки, но понятно, что за вычетом мобилизационных мер Украина не может самостоятельно решить все остальные перечисленные проблемы.

КНДР вооружает Россию

Южнокорейская разведка утверждает, что Северная Корея передала России более миллиона артиллерийских снарядов. Недавнее комплексное исследование разных источников показало, что наверняка было передано около 400 000 снарядов. Ближайшие месяцы покажут, увеличится ли заметно активность российской артиллерии. Снижение активности российской артиллерии также вызвано и уничтожением ее артиллерийских систем Украиной, но с весны в российских источниках все чаще звучат жалобы и на нехватку боеприпасов.

Особенно резко снизилась активность российской артиллерии в районе реки Днепр и на северных границах Украины. Если бы Северная Корея поставила России миллион снарядов, этого хватило бы на несколько месяцев для продолжения войны, но прорыва в войне Россия не добьется. В то же время помощь Пхеньяна очень важна для России, чтобы у нее была возможность хотя бы продолжать войну. Интересен сам по себе вопрос, как Северная Корея восстанавливает свои запасы.