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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Война в Украине вступила в новую фазу, технологический перевес становится решающим фактором

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Konstantin Sednev
  • Новое заявление командующего ВСУ имеет огромное значение
  • Израиль фактически уже разделил сектор Газа
  • Северная Корея передала России более миллиона артиллерийских снарядов

По мнению главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, для освобождения всех оккупированных территорий Украины необходимо полное превосходство в воздухе, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Израиль продолжает свою наземную операцию в секторе Газа и, судя по всему, уже разделил этот сектор. Центр города Газа, являющийся главным оплотом ХАМАС, изолирован от остальных районов. Израильские силы сейчас ведут боевые действия в основном в городских условиях, а сопротивление боевиков ХАМАС усилилось. Поэтому число потерь в рядах израильской армии начало увеличиваться.

Авиаудар израильской армии по лагерю беженцев в северной части сектора Газа привлек внимание международных СМИ. Весть об очень большом количестве погибших мирных жителей распространилась очень быстро, но она не подтвердилась последующими наблюдениями. Хотя большое количество палестинцев, похоже, перебралось в южную часть сектора Газа, можно предположить, что число жертв среди гражданского населения в будущем все равно будет довольно высоким.

Связанные с ХАМАС СМИ очень эмоционально эксплуатируют ситуацию. Вчера, среди прочего, ХАМАС распространил информацию о том, что в результате израильской атаки в Газе погибли 50 заложников.

Подготовительные работы, проведенные в Египте, а также, видимо, и израильская военная операция достигли такой фазы, что вчера стало возможным открыть пограничный переход на границе сектора Газа с Египтом, и небольшая группа людей с иностранным гражданством и небольшая группа раненых смогли покинуть сектор Газа. Перемещение гуманитарной помощи разрешено в незначительной степени. Если в этом процессе не будет никаких неудач, можно надеяться на его продолжение, но предотвратить гуманитарную катастрофу такими минимальными мерами невозможно.

Группы, контролируемые или управляемые Ираном в Ливане, Сирии, Ираке, Йемене и на Западном берегу, пока не стали опасными для Израиля благодаря организованным на данный момент израильтянами атакам. Иранские группировки распространяют в средствах массовой информации сообщения о том, что они планируют эскалацию атак на Израиль, начиная с 3 ноября. Но это скорее кампания в СМИ, призванная вдохновить людей выйти на улицы. Ракетные обстрелы в направлении Израиля, конечно, могут усилиться на несколько дней, чтобы поддерживать создаваемое в СМИ впечатление.

Ключ к победе - технологии

Украина уже месяц назад начала запуск потока информации, с помощью которой украинцы хотят создать новое понимание будущих целей войны. Поскольку летнее наступление не принесло заметных результатов по освобождению территории Украины, понятно, что украинское командование не считает реалистичным проведение крупных наступательных операций в этом году. Общество Украины подготавливается к военным целям на следующий год.

Вчерашнее заявление главкома ВСУ генерала Валерия Залужного было очень важным. Залужный прямо говорит, что началась новая фаза войны, к которой следует относиться как к позиционной войне. Победа требует превосходства в технологических областях.

Генерал подчеркивает, что для освобождения Украины необходимо полное превосходство в воздухе, для чего нужны как истребители, так и беспилотники. Кроме того, Украине необходимо добиться превосходства в радиоэлектронной борьбе, что тесно связано с возможностями Украины по подавлению артиллерийских и ракетных систем противника. Также срочно необходимо оборудование для разминирования.

Отдельно Залужный указывает, что необходимо подготовить больше резервных частей и поэтому следует расширить масштабы мобилизации в стране. Залужный выступает редко, поэтому нет оснований считать это выступление связанным с эмоциями конкретного момента. Скорее оно было сделано для создания понимания долгосрочной перспективы. Главком ВСУ не говорит о международном стратегическом уровне поддержки, но понятно, что за вычетом мобилизационных мер Украина не может самостоятельно решить все остальные перечисленные проблемы.

КНДР вооружает Россию

Южнокорейская разведка утверждает, что Северная Корея передала России более миллиона артиллерийских снарядов. Недавнее комплексное исследование разных источников показало, что наверняка было передано около 400 000 снарядов. Ближайшие месяцы покажут, увеличится ли заметно активность российской артиллерии. Снижение активности российской артиллерии также вызвано и уничтожением ее артиллерийских систем Украиной, но с весны в российских источниках все чаще звучат жалобы и на нехватку боеприпасов.

Особенно резко снизилась активность российской артиллерии в районе реки Днепр и на северных границах Украины. Если бы Северная Корея поставила России миллион снарядов, этого хватило бы на несколько месяцев для продолжения войны, но прорыва в войне Россия не добьется. В то же время помощь Пхеньяна очень важна для России, чтобы у нее была возможность хотя бы продолжать войну. Интересен сам по себе вопрос, как Северная Корея восстанавливает свои запасы.

По данным российских источников, атаки украинских сил на восточном берегу Днепра участились, а украинский спецназ продолжает расширять контролируемые его силами территории. Согласно вчерашним сообщениям в социальных сетях, украинские войска нанесли ракетный удар по штабу российских войск, сражающихся на направлении Днепра. Руководителем этого направления был назначен генерал Теплинский, однако его присутствие в штабе во время атаки не подтверждено. Это как минимум второй раз за последние два месяца, когда украинские силы нанесли удар по главному командному центру российских сил в регионе, и это также может быть одной из причин, почему российская армия так и не смогла справиться с украинскими силами на территориях вдоль Днепра.

Визит Макрона к друзьям Москвы

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан и Узбекистан наверняка понравится элите этих стран. Обе страны серьезно заинтересованы в диверсификации своих внешних отношений, и визит Макрона оправдывает эти ожидания. Поскольку Франция имеет возможность предложить странам региона реальное экономическое сотрудничество, этот визит заметили и в России.

В одном из комментариев, широко распространившихся вчера в СМИ, высказывалось мнение, что цель визита - сбалансировать влияние Китая и России в регионе. Один визит, конечно, ничего не изменит, и в одиночку Франция не сможет повлиять на баланс в этом регионе. Если бы Европа в целом хотела быть более влиятельной в регионе, ей потребовались бы годы, чтобы добиться чего-то заметного. Но момент для усиления своего влияния в регионе, безусловно, гораздо более благоприятный, чем в период до февраля 2022 года.

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