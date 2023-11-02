ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Война в Украине вступила в новую фазу, технологический перевес становится решающим фактором

Группы, контролируемые или управляемые Ираном в Ливане, Сирии, Ираке, Йемене и на Западном берегу, пока не стали опасными для Израиля благодаря организованным на данный момент израильтянами атакам. Иранские группировки распространяют в средствах массовой информации сообщения о том, что они планируют эскалацию атак на Израиль, начиная с 3 ноября. Но это скорее кампания в СМИ, призванная вдохновить людей выйти на улицы. Ракетные обстрелы в направлении Израиля, конечно, могут усилиться на несколько дней, чтобы поддерживать создаваемое в СМИ впечатление.
Ключ к победе - технологии
Украина уже месяц назад начала запуск потока информации, с помощью которой украинцы хотят создать новое понимание будущих целей войны. Поскольку летнее наступление не принесло заметных результатов по освобождению территории Украины, понятно, что украинское командование не считает реалистичным проведение крупных наступательных операций в этом году. Общество Украины подготавливается к военным целям на следующий год.
Вчерашнее заявление главкома ВСУ генерала Валерия Залужного было очень важным. Залужный прямо говорит, что началась новая фаза войны, к которой следует относиться как к позиционной войне. Победа требует превосходства в технологических областях.
Генерал подчеркивает, что для освобождения Украины необходимо полное превосходство в воздухе, для чего нужны как истребители, так и беспилотники. Кроме того, Украине необходимо добиться превосходства в радиоэлектронной борьбе, что тесно связано с возможностями Украины по подавлению артиллерийских и ракетных систем противника. Также срочно необходимо оборудование для разминирования.