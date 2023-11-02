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видео ⟩ Обиженный Медведев показал болельщикам средний палец: я просто посмотрел на ноготь

rus.postimees.ee
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Даниил Медведев.
Даниил Медведев. Фото: Gao Jing

Болгарский теннисист Григор Димитров (АТР 17) вышел в 1/8 финала турнира серии АТР 1000 в Париже, обыграв во втором раунде российского теннисиста Даниила Медведева (АТР 3) со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

Сообщается, что французские болельщики весь поединок поддерживали болгарина, чем сильно обидели Даниила Медведева.

После завершения встречи Даниил показал средний палец французской публике. На пресс-конференции он заявил, что просто рассматривал ногти на пальцах:

«Средний палец? Нет, я просто смотрел на ноготь в таком ракурсе. Зачем мне так поступать с этой прекрасной парижской публикой?»

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