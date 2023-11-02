видео ⟩ Обиженный Медведев показал болельщикам средний палец: я просто посмотрел на ноготь

После завершения встречи Даниил показал средний палец французской публике. На пресс-конференции он заявил, что просто рассматривал ногти на пальцах:

«Средний палец? Нет, я просто смотрел на ноготь в таком ракурсе. Зачем мне так поступать с этой прекрасной парижской публикой?»