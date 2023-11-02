Доклад: в половине стран мира идет ослабление демократии

Такой вывод содержатся в ежегодном докладе «Глобальное состояние демократии» исследовательского центра Международный институт демократии и содействия выборам (IDEA), представленном в Стокгольме в четверг, 2 ноября.

В 85 из 173 стран мира за последние пять лет произошло ослабление демократических стандартов как минимум в одной из областей, констатируют авторы доклада. По их наблюдениям, эта негативная тенденция затронула и государства с исторически сильной демократической традицией в Европе, Азии и Северной Америке. «Многие устоявшиеся демократии переживают спад, <...> начиная от снижения уровня равенства социальных групп в США, свободы прессы в Австрии и заканчивая доступом к правосудию в Великобритании», - указано в документе.

В таких странах, как Венгрия, Австрия и Перу наблюдатели зафиксировали политическое давление на суды, ослабляющее верховенство права. А Россия, Беларусь, Азербайджан и Турция, по мнению авторов доклада, «оторвались» от основной части Европы, учитывая, что их показатели в плане уровня демократии, находятся на гораздо более низком уровне, чем среднеевропейский.

«Рецессия демократии» в мире