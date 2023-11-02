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Недостоверные слухи опровергнуты: учителя в Ида-Вирумаа продолжат получать надбавку к зарплате

Лоора-Элизабет Ломп
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Министр образования и науки Кристина Каллас посещает Нарвскую гимназию.
Министр образования и науки Кристина Каллас посещает Нарвскую гимназию. Фото: Eero Vabamägi

Министерство образования и науки опровергает необоснованные претензии Союза городов и волостей Эстонии и подтверждает, что работники сферы образования в Ида-Вирумаа в последующие годы также будут получать надбавку к заработной плате.

Руководитель перехода на эстоноязычное образование Ингар Дуболазов отметил, что у самоуправлений и работников образования нет причин для беспокойства. Надбавки к зарплате будут выплачиваться и в 2024 году, и позднее. «Выделение средств привязано к госбюджету, и к новому году мы подпишем новые договоры с руководителями образовательных учреждений. В бюджетной стратегии государства средства на надбавку к заработной плате предусмотрены на ближайшие четыре года, то есть до 2027 года».

Дуболазов добавил, что государство выполнило свои обещания. «Все выплаты по первому раунду ходатайств о надбавках были произведены в октябре. Выделение средств затянулось только потому, что в данных, представленных городами и муниципалитетами, было много ошибок. Были представлены ходатайства о надбавках для 82 работников сферы образования, не имевших на эти выплаты права».

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