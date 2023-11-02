Министерство образования и науки опровергает необоснованные претензии Союза городов и волостей Эстонии и подтверждает, что работники сферы образования в Ида-Вирумаа в последующие годы также будут получать надбавку к заработной плате.
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Недостоверные слухи опровергнуты: учителя в Ида-Вирумаа продолжат получать надбавку к зарплате
Руководитель перехода на эстоноязычное образование Ингар Дуболазов отметил, что у самоуправлений и работников образования нет причин для беспокойства. Надбавки к зарплате будут выплачиваться и в 2024 году, и позднее. «Выделение средств привязано к госбюджету, и к новому году мы подпишем новые договоры с руководителями образовательных учреждений. В бюджетной стратегии государства средства на надбавку к заработной плате предусмотрены на ближайшие четыре года, то есть до 2027 года».