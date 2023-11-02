Задержанного во Франции совлaдельцa «Альфa‑Групп» Алексея Кузьмичевa отпустили под залог в 8 млн евро

Совлaдельца «Альфa‑Групп» также подозревают в отмывании денег и в том, что он тайно работал на организованную преступную группу, заявили в прокуратуре.

Прокурор ходатайствовал о заключении Алексея Кузьмичева под стражу, однако тот покинул здание суда с обязательством внести залог. Сейчас бизнесмену запрещено покидать Францию.

Французские власти начали расследования в отношении нескольких российских олигархов, в том числе по подозрению в отмывании денег и налоговом мошенничестве, пишет AFP.

По данным источника агентства, 61-летний бизнесмен был задержан на своей вилле в Сан-Тропе после обысков, которые также проводились в его парижском особняке.

После задержания Алексея Кузьмичева, которого западные страны считают приближенным к президенту России Владимиру Путину, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет содействовать защите его прав, «если будет на то пожелание задержанного».

По словам источника AFP, поводом для расследования стала среди прочего дорогая недвижимость Кузьмичева. В 2012 году он купил за 28 миллионов евро здание в Париже, которое когда-то была штаб-квартирой французского производителя спиртных напитков Pernod-Ricard.

Кузьмичев, один из совладельцев «Альфа-групп», находится под санкциями ЕС с начала войны в Украине, в марте 2022 года стало известно, что у него арестовали две яхты стоимостью более 5 млн евро.

Согласно заявлениям чиновников ЕС, Альфа-банк, в котором Кузьмичеву принадлежит крупная доля, является одним из крупнейших налогоплательщиков России, а сам бизнесмен входит в число «самых влиятельных людей в России», имеющих тесные связи с Путиным.