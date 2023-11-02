Юрист: простая замена радиаторов может привести к судебному разбирательству

Юристов Эстонского союза квартирных товариществ периодически спрашивают, может ли собственник квартиры отключиться от системы отопления многоквартирного дома.
«Предыдущая судебная практика исходила из того, что собственник квартиры мог отключиться от системы отопления или изменить вид отопления только в том случае, если с этим согласны все остальные члены квартирного товарищества», - отметил Урмас Марди, член правления и руководитель юридического отдела Эстонского союза квартирных товариществ.
Однако, по его словам, здесь необходимо сделать четкое различие относительно того, является ли замена одного вида отопления равноценным и какое влияние эта замена окажет на всю систему отопления дома в целом и на другие квартиры в частности. «Нанесенный отключением ущерб может оценить только эксперт в этой области - судьи не инженеры. При необходимости суд может заказать экспертизу, на основании которой составляется экспертное заключение, а уже на основании этого суд принимает решение», - объяснил Марди.
«До образования квартирных товариществ каждый собственник квартиры вел себя, как хотел. Например, когда появилась возможность электрического отопления, многие просто отрезали радиаторы и начинали отапливать квартиру электричеством. Однако следует понимать, что в домах с центральным отоплением радиаторы в квартире являются всего лишь частью системы отопления, и сложно предсказать, что может произойти с отопительной системой, установленной еще в советские времена», - сказал Марди.
«Например, система отопления может оказаться разбалансированной, если имеющиеся в квартирах трубы, ведущие от стояков к радиаторам, заменить на меньшие по диаметру современные трубы. Вот почему следует избегать самостоятельной замены радиаторов, так как это может повредить систему отопления, что, в свою очередь, может привести к требованию возмещения ущерба».
По мнению Марди, необходимо помнить, что система отопления в юридическом смысле находится в совместной собственности. «В многоквартирном доме следует воздерживаться от действий, которые могут вызвать проблемы у других собственников, что может повлечь за собой даже обращение в суд», - подчеркнул он.