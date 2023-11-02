Юрист: простая замена радиаторов может привести к судебному разбирательству

«Предыдущая судебная практика исходила из того, что собственник квартиры мог отключиться от системы отопления или изменить вид отопления только в том случае, если с этим согласны все остальные члены квартирного товарищества», - отметил Урмас Марди, член правления и руководитель юридического отдела Эстонского союза квартирных товариществ.

Однако, по его словам, здесь необходимо сделать четкое различие относительно того, является ли замена одного вида отопления равноценным и какое влияние эта замена окажет на всю систему отопления дома в целом и на другие квартиры в частности. «Нанесенный отключением ущерб может оценить только эксперт в этой области - судьи не инженеры. При необходимости суд может заказать экспертизу, на основании которой составляется экспертное заключение, а уже на основании этого суд принимает решение», - объяснил Марди.

«До образования квартирных товариществ каждый собственник квартиры вел себя, как хотел. Например, когда появилась возможность электрического отопления, многие просто отрезали радиаторы и начинали отапливать квартиру электричеством. Однако следует понимать, что в домах с центральным отоплением радиаторы в квартире являются всего лишь частью системы отопления, и сложно предсказать, что может произойти с отопительной системой, установленной еще в советские времена», - сказал Марди.

«Например, система отопления может оказаться разбалансированной, если имеющиеся в квартирах трубы, ведущие от стояков к радиаторам, заменить на меньшие по диаметру современные трубы. Вот почему следует избегать самостоятельной замены радиаторов, так как это может повредить систему отопления, что, в свою очередь, может привести к требованию возмещения ущерба».