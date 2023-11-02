Министр обратился к жителям Эстонии: новый российский закон – очередная ловушка, будьте осторожны

Федеральный закон, вступивший в силу в России 26 октября, определяет более 20 льготных категорий, на основании которых гражданство могут получить также лица, не проживавшие в РФ, не владеющие русским языком или не знающие историю государства.

По словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, это очередная акция влияния России, направленная на мобилизацию пророссийского меньшинства в соседних странах. «Цель России – побудить пророссийских жителей своих соседних стран к большей лояльности, юридически связав их с Российской Федерацией через гражданство. С одной стороны, в ситуации, когда Эстония объявила Россию террористическим государством, принятие российского гражданства является явным сигналом антиэстонских настроений. С другой стороны, люди, рассматривающие такую возможность, должны понимать, что, помимо выражения своих умонастроений, принятие российского гражданства имеет также очень четкие и юридически обязывающие последствия», – предупредил Ляэнеметс.

С принятием гражданства Российской Федерации у нынешних лиц с неопределенным гражданством появляется государство-преемник гражданства, что расширяет возможности Эстонии по депортации лиц в случае возникновения проблем. «Также у человека, принимающего гражданство Российской Федерации, появляется обязанность, например, в случае мобилизации ехать в Украину воевать на стороне России. Война в Украине на стороне российских оккупационных войск – это, как известно, преступление в Эстонии, с чем стоит считаться при возвращении», – отметил Ляэнеметс.

Он не верит, что новая российская кампания может оказаться успешной среди жителей Эстонии, поскольку полномасштабная агрессия России против Украины в 2022 году, наоборот, увеличила заинтересованность проживающих здесь российских граждан в получении эстонского гражданства. «Если в 2021 году о получении эстонского гражданства ходатайствовал 291 гражданин России, то в 2022 году это число увеличилось более чем вдвое – до 726 человек. Скорее проблема заключалась в том, что Россия не позволяет людям отказываться от гражданства, что затрудняет для многих получение эстонского гражданства», – заявил Ляэнеметс.