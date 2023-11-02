Город Тарту пожалуется в Госсуд на эстонское государство

Из-за недофинансирования государством реформы системы социального попечения в следующем году у города Тарту возникнет дефицит не менее чем в 1,6 млн евро. Чтобы реформа продолжалась, эту сумму необходимо будет изыскать за счет интересов других городских служб. С помощью Государственного суда город хочет добиться уверенности в том, что государство полностью поддержит реализацию реформы системы социального попечения в будущем, а также покроет дефицит финансирования на 2024 год.

Мэр Тарту Урмас Клаас заявил, что задачи, поставленные перед Тарту в рамках реформы системы социального попечения, являются государственными обязательствами, расходы на которые должны быть полностью покрыты из государственного бюджета. «На данный момент властям Тарту необходимо найти в бюджете следующего года как минимум 1,6 млн евро для покрытия дефицита государственного финансирования. Ситуация, когда уже на второй год реформы не хватает такого большого объема государственной поддержки, по мнению мэрии Тарту, неприемлема и противоречит конституции», - сказал Клаас.

По закону город должен оплачивать лишь часть расходов на медперсонал в общей стоимости каждого места в доме престарелых. Однако государство не взяло на себя юридически закрепленное обязательство поддержать Тарту или другие местные самоуправления необходимыми финансовыми ресурсами. В настоящее время государство дало обещания покрыть расходы, однако отсутствуют законодательные акты, которые бы предусматривали полное финансирование возложенных государством обязательств из государственного бюджета.

Методика и исходные данные, на основе которых планировались расходы на реформу, также вызывают сомнения. Известно, что на следующий год для Тарту запланировано выделение из госбюджета 3 781 555 евро на покрытие расходов на реформу системы социального попечения. Однако, учитывая реальные затраты, необходимые для поддержания реформы, государственная поддержка должна составить не менее 5,4 млн евро. Такая ситуация создает финансовую неопределенность для города и вынуждает его выполнять государственные обязательства за счет собственного бюджета и за счет других городских служб.

По мнению городских властей, реформа системы социального попечения, по сути, является необходимым изменением, направленным на то, чтобы сделать услуги общего ухода более доступными. Город Тарту поддерживает цели реформы и продолжит ее реализацию независимо от хода и исхода судебного разбирательства.