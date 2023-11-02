Новый VIP-сервис от Bolt теперь доступен для клиентов в Эстонии

Ежемесячный членский взнос составляет 5,99 евро, и за это вы можете получить, среди прочего, приоритет поездки и бесплатную отмену.

По словам Bolt, это лишь первый шаг к более широкой программе лояльности, которая вскоре будет включать в себя возможность получать скидки, например, на платформе Bolt Food.

Руководитель службы поездок Bolt Оскар Рыым сказал, что, запуская членский пакет, Bolt хочет предложить постоянным клиентам еще лучший опыт.

«Мы понимаем, что наши постоянные клиенты хотят иметь больше контроля над своими деньгами и временем. Bolt Plus предлагает эксклюзивные преимущества обслуживания поездок, которые повышают ценность услуги. Наша программа лояльности основана на миссии сделать города более ориентированными на людей, предлагая лучшие альтернативы личным автомобилям. Доступная цена и качество обслуживания клиентов, создающее ценность, являются ключом к переходу к более “зеленым” решениям», - сказал Рыым.

Услуга предназначена для клиентов, которые часто пользуются услугами такси, чтобы сэкономить время и деньги. Приоритет поездки позволяет обслуживать клиентов в первую очередь даже в периоды, когда спрос на водителей высок.

Защита цен обеспечивает финансовую экономию, ограничивая максимальный рост цен в периоды высокого спроса. Пользователи Bolt Plus могут постоянно отслеживать информацию о том, сколько они экономят на каждой поездке благодаря ценовой защите. Bolt Plus не снижает зарплаты водителей, поскольку компания будет компенсировать часть их доходов.