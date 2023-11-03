Пророссийский активист Аллан Хантсом сообщил в Facebook, что Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) приказал его порталу «Эстляндские ведомости» удалить десять публикаций.
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Взялись за пропаганду: пророссийскому порталу приказано удалить материалы, угрожающие безопасности Эстонии
«Департамент защиты потребителей и технического надзора Эстонии угрозами принуждает "Эстляндские ведомости" удалить публикации об украинизации страны и растущей в ней русофобии», - написал Хантсом. По его мнению, чиновникам сильно не понравилось предположение, что те, кто сносят памятники «борцам с фашизмом» и запрещают «антифашистскую символику», делают это из симпатий к фашизму.