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Взялись за пропаганду: пророссийскому порталу приказано удалить материалы, угрожающие безопасности Эстонии

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Портал «Эстляндские ведомости». Иллюстративное фото.
Портал «Эстляндские ведомости». Иллюстративное фото. Фото: Rus.Postimees

Пророссийский активист Аллан Хантсом сообщил в Facebook, что Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) приказал его порталу «Эстляндские ведомости» удалить десять публикаций.

«Департамент защиты потребителей и технического надзора Эстонии угрозами принуждает "Эстляндские ведомости" удалить публикации об украинизации страны и растущей в ней русофобии», - написал Хантсом. По его мнению, чиновникам сильно не понравилось предположение, что те, кто сносят памятники «борцам с фашизмом» и запрещают «антифашистскую символику», делают это из симпатий к фашизму.

Однако сам TTJA другого мнения. «TTJA обратилось к владельцу сайта по поводу распространяемой на сайте информации, разжигающей ненависть и насилие по национальному признаку, подстрекающей к войне и оправдывающей военные преступления», - сказала Rus.Postimees руководитель отдела информационного общества TTJA Хелен Рохтла. Она подчеркнула, что размещенная на сайте информация угрожала безопасности Эстонии.

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