Взялись за пропаганду: пророссийскому порталу приказано удалить материалы, угрожающие безопасности Эстонии

«Департамент защиты потребителей и технического надзора Эстонии угрозами принуждает "Эстляндские ведомости" удалить публикации об украинизации страны и растущей в ней русофобии», - написал Хантсом. По его мнению, чиновникам сильно не понравилось предположение, что те, кто сносят памятники «борцам с фашизмом» и запрещают «антифашистскую символику», делают это из симпатий к фашизму.