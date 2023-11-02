«Отечество» обвиняет власти Таллинна в скудном финансировании перехода на эстоноязычное образование

На информационной сессии и заседании городского собрания в четверг фракция ожидает от вице-мэра Андрея Канте и мэра Михаила Кылварта четкого обзора действий городских властей.

Председатель фрации «Отечества» Карл Сандер Касе считает, что у города должен быть конкретный долгосрочный план действий по поддержке учителей и учеников. «Мэрия наконец утвердила план действий по переходу на обучение на эстонском языке, но самое главное, чего не хватает в этом плане, - это финансирование мероприятий. Исходя из высказанных до сих пор замечаний, предполагается, что в переход будет вложено около 3 млн евро. Амбиции Таллинна должны быть во много раз выше», - сказал Касе.

По данным Языкового департамента за 2021 год, в Таллинне насчитывалось 529 учителей с уровнем владения эстонским языком ниже C1.

Член парламентской фракции «Отечества» Тынис Мельдер отметил, что вклад дополнительного бюджета «Таллинн 2023» в эстоноязычное образование оставляет желать лучшего. «Запланированный проект языковой миграции - шаг в правильном направлении, но с помощью дополнительного бюджета в нем смогут принять участие лишь десяток воспитателей детских садов и шесть школьных учителей. Такими темпами мы ничего не добьемся», - заявил Мельдер.

В 14 часов в горсобрании Таллинна начнется инфочас, на котором вице-мэр Андрей Канте ответит на вопросы членов фракции Isamaa Карла Сандера Касе и Тыниса Мельдера.