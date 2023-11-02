Ратас: остановка строительства завода масел поставит под удар более тысячи рабочих мест

«На сегодняшний день строительство завода завершено на 80%. В случае полной остановки строительства придется досрочно расторгнуть трудовые договоры с более, чем 1000 работниками, из которых 500 заняты на строительстве, а остальные непосредственно или косвенно связаны с предприятием. Если такой сценарий реализуется, это крайне негативно скажется на социально-экономическом положении всего региона Ида-Вирумаа. Учитывая продолжающийся почти два года экономический спад, последствия будут намного плачевнее, чем в обычное время», - сказал Ратас, в период правительства которого было принято решение о строительстве завода масел Enefit 280-2.

По словам Ратаса, проблемы, обозначенные в решении Госсуда, необходимо обязательно решить, однако готовность завершить строительство завода должна быть на правительственном уровне, и находящийся в Министерстве климата отчет о воздействии на окружающую среду должен быть утвержден.