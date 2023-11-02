Ратас: остановка строительства завода масел поставит под удар более тысячи рабочих мест

Каждый месяц простоя строительства нового завода масел Enefit Power обходится государству в четыре миллиона евро, и если строительство будет окончательно остановлено, без работы может остаться свыше тысячи человек, сказал вице-спикер парламента Юри Ратас, посетивший в четверг производственный комплекс в Аувере. Об этом cообщила пресс-служба Центристской партии.
«На сегодняшний день строительство завода завершено на 80%. В случае полной остановки строительства придется досрочно расторгнуть трудовые договоры с более, чем 1000 работниками, из которых 500 заняты на строительстве, а остальные непосредственно или косвенно связаны с предприятием. Если такой сценарий реализуется, это крайне негативно скажется на социально-экономическом положении всего региона Ида-Вирумаа. Учитывая продолжающийся почти два года экономический спад, последствия будут намного плачевнее, чем в обычное время», - сказал Ратас, в период правительства которого было принято решение о строительстве завода масел Enefit 280-2.
По словам Ратаса, проблемы, обозначенные в решении Госсуда, необходимо обязательно решить, однако готовность завершить строительство завода должна быть на правительственном уровне, и находящийся в Министерстве климата отчет о воздействии на окружающую среду должен быть утвержден.
«За счет строительства завода правительство Центристской партии намеревалось не только получить экономическую выгоду, но и создать новые рабочие места в Ида-Вирумаа, чтобы обеспечить жителям региона чувство уверенности в завтрашнем дне. Если сегодняшнее правительство примет решение не завершать строительство, то вместо сланца в топку будут выброшены сотни миллионов евро налогоплательщиков. Отказ от реализации этого проекта означал бы не только потери для людей и местных самоуправлений, но и крупные инвестиционные потери. То, какой сценарий будет реализован, имеет решающее значение для самоуправлений. Например, для города Нарва-Йыэсуу сегодняшний простой строительства обернется уменьшением доходов бюджета на 500 000 евро. Это означает сокращение рабочих мест и отказ от инвестиций», - сказал бывший премьер-министр.
Ратас добавил, что он понимает необходимость использования экологичных технологий для уменьшения углеродного следа. «Выбросы заводом СО2 за счет развития технологий можно существенно сократить, и Эстония способна на это. В то же время необходимо направлять больше государственных ресурсов в сланцевую промышленность и на исследования для того, чтобы выбросы СО2 не попадали в атмосферу, а могли бы использоваться в качестве сырья в химической промышленности», - отметил он.
«В конце концов, мир не выиграет, если промышленные предприятия будут переведены в третьи страны, в которых производства не являются экологичными. На сегодняшний день развитие соответствующих технологий дорого, однако со временем оно станет дешевле. Цена квот на выбросы CO2 в Европе растет, и это означает, что, если мы не будем собирать CO2, нам придется платить за квоты», - сказал Ратас.
После посещения завода масел Enefit Power Юри Ратас встретился с мэром Нарва-Йыэсуу Максимом Ильиным и мэром Нарвы Яаном Тоотсом, чтобы обсудить ситуацию со строительством завода масел и ее влияние на местные самоуправления и людей.