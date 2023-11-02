Эксперт по недвижимости: мы находимся на самом дне рынка

​«Мы по-прежнему находимся на самом дне, но хуже не будет. Запас квартир в новостройках увеличился с весны прошлого года на 50-60%, но последние шесть месяцев он стабилен», – сказал исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер и добавил, что цена в 3000 евро за квадратный метр на данный момент установилась довольно прочно, что также подтверждается разницей всего в 3% между средней и медианной ценами октябрьских сделок.

«Пока большинство сделок совершается с относительно дешевыми квартирами вторичного рынка, потому что ценовые ожидания продавцов и покупателей в отношении более дорогих объектов еще не полностью совпадают, - сказал Вахтер, отметив, что некоторые продавцы словно застряли в прошлом, когда для того, чтобы получить желаемую сумму, достаточно было просто терпеливо ждать.

«Однако разрыв между тем, чего ожидают стороны, уже не очень большой, и рынок демонстрирует признаки восстановления», – добавил Мартин Вахтер.

По словам руководителя 1Partner, вот-вот наступит лучший в этом десятилетии момент для покупки нового жилья. Нужно успеть сделать это до того, как начнется новая волна роста цен.

«Все предпосылки для нового роста цен сегодня фактически уже есть – выбор широк, процентные ставки больше не повышаются, уровень инфляции снизился, а реальные зарплаты растут. Однако цены начнут расти только по мере увеличения количества сделок, а до этого ещё пройдет какое-то время», – объяснил Вахтер, когда и почему на рынке недвижимости начнется новый подъем.