Эксперт по недвижимости: мы находимся на самом дне рынка

Таллиннский рынок квартир в октябре и сентябре был практически на одном уровне, средняя цена квадратного метра составила 3031 евро, а большая часть сделок по-прежнему приходится на более дешевые квартиры вторичного рынка, сказал руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер, опираясь на статистику сделок.
«Мы по-прежнему находимся на самом дне, но хуже не будет. Запас квартир в новостройках увеличился с весны прошлого года на 50-60%, но последние шесть месяцев он стабилен», – сказал исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер и добавил, что цена в 3000 евро за квадратный метр на данный момент установилась довольно прочно, что также подтверждается разницей всего в 3% между средней и медианной ценами октябрьских сделок.
«Пока большинство сделок совершается с относительно дешевыми квартирами вторичного рынка, потому что ценовые ожидания продавцов и покупателей в отношении более дорогих объектов еще не полностью совпадают, - сказал Вахтер, отметив, что некоторые продавцы словно застряли в прошлом, когда для того, чтобы получить желаемую сумму, достаточно было просто терпеливо ждать.
«Однако разрыв между тем, чего ожидают стороны, уже не очень большой, и рынок демонстрирует признаки восстановления», – добавил Мартин Вахтер.
По словам руководителя 1Partner, вот-вот наступит лучший в этом десятилетии момент для покупки нового жилья. Нужно успеть сделать это до того, как начнется новая волна роста цен.
«Все предпосылки для нового роста цен сегодня фактически уже есть – выбор широк, процентные ставки больше не повышаются, уровень инфляции снизился, а реальные зарплаты растут. Однако цены начнут расти только по мере увеличения количества сделок, а до этого ещё пройдет какое-то время», – объяснил Вахтер, когда и почему на рынке недвижимости начнется новый подъем.
В октябре в Таллинне было продано 675 квартир, самая дорогая из которых стоила 674 тысячи евро. Всего с недвижимостью было заключено 844 сделки купли-продажи. Общая стоимость сделок купли-продажи недвижимости в Таллинне в сентябре составила около 138 миллионов евро, что на 22% меньше чем в сентябре, и на 27% меньше чем в октябре прошлого года.