КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Поговорим о деньгах: и коалиции, и оппозиции следует сделать шаг назад

27 сентября правительство передало Рийгикогу проект госбюджета на 2024 год, который был принят в первом чтении 18 октября, после чего депутаты Рийгикогу, комиссии и фракции могли представить поправки до 1 ноября.
Время пришло. С точки зрения правительства, речь идет о лучшем бюджете в мире, а оппозиционные партии так не считают. В то же время все три оппозиционные партии выбрали разную стратегию критики бюджета.
EKRE планирует пойти ва-банк и делает ставку на внеочередные выборы. Политическая партия внесла около 700 поправок в госбюджет и еще 2000 поправок в те законопроекты, без которых принятие бюджета невозможно. Их обработка потребует времени, что дает возможности для обструкции, и если Рийгикогу не сможет принять государственный бюджет в течение двух месяцев после начала финансового года, то будут проведены внеочередные выборы.
Партия «Отечество» представила свою критику государственного бюджета в виде комплексного альтернативного бюджета. Вероятно, это скорее документ, ориентированный на общественность, поскольку только правительство имеет право представлять законопроект о государственном бюджете, поэтому проведение голосования по альтернативному проекту невозможно. Тем не менее, «Отечество» надеется обозначить основные темы: сокращение бюрократии, сокращение расходов государственного сектора, а также пересмотр повышения налогов.
По словам Юри Ратаса, Центристская партия представила 30 поправок к законопроекту о государственном бюджете и связанным с ним законам. Предложений немного, но, по мнению партии, они содержательные и, как и поправки «Отечества», привлекают внимание к важным, по мнению Центристкой партии, проблемным областям эстонского государства и общества.
Партия реформ, вероятно, хотела бы без лишних разговоров принять государственный бюджет не позднее чем в начале декабря. Для этого коалиция имеет достаточное количество голосов - для принятия госбюджета попросту необходимо большинство. Но поскольку новый госбюджет подвергся жесткой критике со стороны общественности, а рейтинг Партии реформ скользнул вниз, то, возможно, партии будет полезно рассмотреть несколько предложений оппозиции.
Postimees придерживается мнения, что нынешняя ситуация дает эстонскому парламентаризму хорошую возможность реабилитироваться в глазах избирателей. Это означает, что и коалиция, и оппозиция должны сделать шаг назад. Коалиция должна отказаться от политики, проводимой в стиле дорожного катка, а оппозиция - от обструкционизма. Подобное желание может быть наивным, но при оценке ситуации стороны должны понимать, что они скорее проиграют, чем выиграют, если продолжат гнуть свои линии.
Коалиция может критиковать обструкционизм как неконструктивный парламентаризм. Стоит также вспомнить о принятом летом Государственным судом решении, гласящем, что большинство в парламенте может ограничить передачу запросов и проектов с целью обеспечения работоспособности Рийгикогу. В свою очередь, оппозиция может раскритиковать самонадеянность политики дорожных катков. Посмотрим, одержит ли победу стремление к сотрудничеству или в парламенте произойдет окончательное короткое замыкание.