КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Поговорим о деньгах: и коалиции, и оппозиции следует сделать шаг назад

Время пришло. С точки зрения правительства, речь идет о лучшем бюджете в мире, а оппозиционные партии так не считают. В то же время все три оппозиционные партии выбрали разную стратегию критики бюджета.

EKRE планирует пойти ва-банк и делает ставку на внеочередные выборы. Политическая партия внесла около 700 поправок в госбюджет и еще 2000 поправок в те законопроекты, без которых принятие бюджета невозможно. Их обработка потребует времени, что дает возможности для обструкции, и если Рийгикогу не сможет принять государственный бюджет в течение двух месяцев после начала финансового года, то будут проведены внеочередные выборы.

Партия «Отечество» представила свою критику государственного бюджета в виде комплексного альтернативного бюджета. Вероятно, это скорее документ, ориентированный на общественность, поскольку только правительство имеет право представлять законопроект о государственном бюджете, поэтому проведение голосования по альтернативному проекту невозможно. Тем не менее, «Отечество» надеется обозначить основные темы: сокращение бюрократии, сокращение расходов государственного сектора, а также пересмотр повышения налогов.

По словам Юри Ратаса, Центристская партия представила 30 поправок к законопроекту о государственном бюджете и связанным с ним законам. Предложений немного, но, по мнению партии, они содержательные и, как и поправки «Отечества», привлекают внимание к важным, по мнению Центристкой партии, проблемным областям эстонского государства и общества.