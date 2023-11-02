Время коммента ⟩ Земля горит: еврейский погром как универсальный способ решения политических проблем

В год аннексии Крыма лучшими друзьями Путина была «два еврея и один хохол», как он сам определил братьев Ротенбергов и Геннадия Тимченко. Путин тогда был на подъеме и любовался своим остроумием. Еще недавно эта дружба была аргументом в пользу того, что Россия далека от антисемитизма. В смысле, может быть, хозяин Кремля и косплеит Сталина, но не на 100 процентов, история не повторяется, и так далее.

Но вот на минувшей неделе пал очередной барьер, формально отделявший путинский режим от нацистского. О беспорядках в аэропорту Махачкалы все наблюдатели, находящиеся вне России, высказались однозначно. Это не только следствие застарелых проблем неуправляемого и лишь формально подчиняющегося федеральной власти Северного Кавказа. Это симптом антисемитского по своей сути российского мировоззрения.

Скамейка «только для евреев», Австрия, 1938. Фото: Wikimedia Commons

Антисемитизм – это универсальное воплощение «страха другого». В эпоху растущей турбулентности пропорционально растет подозрительность, иррациональность реакций и тяготение к простым ответам на сложные вопросы. Коротко говоря, происходит всплеск дикости. И антисемитизм, как вор в законе, слезает с верхних нар и мгновенно устанавливает свои порядки. Многолетние усилия идут прахом. Мир похож на украинскую многоэтажку, в которую попала российская ракета. Люди строили, вкладывали силы и деньги, а потом раз – и на месте дома куча обугленных кирпичей.