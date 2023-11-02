По данным управляющей электрической системой Эстонии компании Elering, на конец сентября общий уровень производства солнечных электростанций в 2023 году составил 11,2% от общего потребления Эстонии. А с учетом находящихся в работе крупных проектов, согласно прогнозам производителей возобновляемой энергии, за три следующих года половину потребления электричества в Эстонии можно будет покрыть за счет солнечной энергии.
Elering: в Эстонии достаточно солнца, чтобы через три года покрыть половину общего потребления электроэнергии
По итогам девяти месяцев 2023 года 35% потребления оказалось покрыто возобновляемой электроэнергией. По состоянию на конец сентября потребление электроэнергии в Эстонии составило 5 755 ГВт-ч, из которых 646 ГВт-ч приходилось на солнечную энергию. Поскольку год еще не закончился, окончательных данных пока нет, но, например, в прошлом году 559 ГВт-ч составили 6,8% от общего годового потребления, а произведенные в позапрошлом году 329 ГВт-ч - 3,9% от общего потребления 2021 года.
По словам члена правления энергетической компании KC Energy Отта Антсмаа, статистика демонстрирует более быстрый, чем ожидалось, скачок в развитии солнечной энергетики.
«Солнечная пора в этом году уже закончилась. Основываясь на предыдущих данных, можно сказать, что 94% общего годового производства солнечной энергии было получено за девять месяцев, а последние 6% добавятся в последние три месяца года. По сравнению с прошлым годом доля солнечной энергетики в Эстонии увеличилась вдвое, а согласно данным за первые девять месяцев, объем нашего производства составляет 10% общего объема солнечной энергетики Эстонии, - сказал Антсмаа, добавив, что на основе общедоступных данных Elering, в процессе подключения находится еще около 2700 МВт солнечных парков, сроки договоров о подключении которых приходятся на 2023–2026 годы. - Когда эти мощности будут построены, производство солнечной энергии увеличится примерно на 3 500 ГВт-ч, что вместе с сегодняшней мощностью покроет примерно половину годового потребления электричества в Эстонии».
«Из-за сложной ситуации с финансированием все вышеперечисленные проекты наверняка не будут реализованы или окажутся реализованы в меньших масштабах, чем планировалось. Насколько известно, сейчас строятся масштабные солнечные парки мощностью более 250 МВт, которые могут начать работу уже в следующем году. Исходя из этого, можно прогнозировать, что в 2025 году производство солнечной энергии достигнет границы в 1 000 ГВт-ч», - добавил Антсмаа.
Исполнительный директор KC Energy Михкель Лооритс отметил, что чем больше возобновляемой энергии добавляется, тем сильнее колебания цен на электроэнергию: «Чтобы гармонизировать потоки энергии и уменьшить колебания биржевых цен, в будущем на как можно большем количестве электростанций должны быть созданы возможности краткосрочного хранения энергии – на час или пару часов».
По мнению Лооритса, будущее возобновляемой энергетики - это хранение энергии, то есть возможность потреблять накопленную энергию в удобное время. Он отмечает, что в KC Energy видят необходимость установки в перспективе пары лет мощностей хранения в диапазоне 10-30 МВт-ч, но их эксплуатация требует правовой определенности и более четкого регулирования.
Если Антсмаа отметил, что через три года половина годового потребления электричества в Эстонии может быть покрыта за счет солнечной энергии, то, по словам Лооритса, другая половина потребления может быть покрыта за счет солнечных парков в сочетании с решениями по хранению выработанной энергии и наземных парков ветряков.
Целью принадлежащей Kaamos Group и Combiwood Invest компании KC Energy, является увеличение объемов производства возобновляемой энергии дочерними предприятиями концерна, и тем самым повышение уровня продаж отечественной зеленой электроэнергии.
Основная деятельность компании заключается в создании и управлении инфраструктурой, необходимой для производства солнечной энергии и продажи электроэнергии, полученной в результате ее эксплуатации. Сегодня объемы производства солнечной энергии компании достигли 70 мегаватт.