Elering: в Эстонии достаточно солнца, чтобы через три года покрыть половину общего потребления электроэнергии

По итогам девяти месяцев 2023 года 35% потребления оказалось покрыто возобновляемой электроэнергией. По состоянию на конец сентября потребление электроэнергии в Эстонии составило 5 755 ГВт-ч, из которых 646 ГВт-ч приходилось на солнечную энергию. Поскольку год еще не закончился, окончательных данных пока нет, но, например, в прошлом году 559 ГВт-ч составили 6,8% от общего годового потребления, а произведенные в позапрошлом году 329 ГВт-ч - 3,9% от общего потребления 2021 года.

По словам члена правления энергетической компании KC Energy Отта Антсмаа, статистика демонстрирует более быстрый, чем ожидалось, скачок в развитии солнечной энергетики.

«Солнечная пора в этом году уже закончилась. Основываясь на предыдущих данных, можно сказать, что 94% общего годового производства солнечной энергии было получено за девять месяцев, а последние 6% добавятся в последние три месяца года. По сравнению с прошлым годом доля солнечной энергетики в Эстонии увеличилась вдвое, а согласно данным за первые девять месяцев, объем нашего производства составляет 10% общего объема солнечной энергетики Эстонии, - сказал Антсмаа, добавив, что на основе общедоступных данных Elering, в процессе подключения находится еще около 2700 МВт солнечных парков, сроки договоров о подключении которых приходятся на 2023–2026 годы. - Когда эти мощности будут построены, производство солнечной энергии увеличится примерно на 3 500 ГВт-ч, что вместе с сегодняшней мощностью покроет примерно половину годового потребления электричества в Эстонии».