Самоуправления дистанцировались от переговоров по зарплатам учителей

Об этом союз сообщил в четверг агентству BNS, отметив, что у объединения нет возможности назначить полномочных представителей для участия в согласительной процедуре, поскольку союз не имеет полномочий представлять своих членов на переговорах по заработной плате.

«Это не предусмотрено ни уставом Союза городов и волостей как общегосударственного союза органов местного самоуправления, ни Законом о союза органов местного самоуправления. Члены союза также не наделяли наше объединение таким правом, и ELVL не имеет права налагать обязательства на органы местного самоуправления путем заключения соглашений об оплате труда», - подчеркнул исполнительный директор союза Вейкко Лухалайд.

Более того, считает Союз городов и волостей, не имеет такой компетенции и Министерство образования. «Местные самоуправления не участвовали в переговорах о минимальной заработной плате учителей на 2024 год. На рассмотрении госпримирителя находится коллективный трудовой спор между профсоюзом работников образования Эстонии и Министерством образования и науки. Мы считаем, что решение этих вопросов не подпадает под действие Закона об урегулировании коллективных споров», - добавил Лухалайд.

По оценке Союза городов и волостей, местные самоуправления не могут брать на себя обязательства, финансирование которых не гарантировано государством в долгосрочной перспективе.

В коалиционном соглашении на 2023-2027 гг. оговорена цель повышения заработной платы учителей до 120% от средней зарплаты за четыре года, включая увеличение доли фонда дифференциации.

На повышение заработной платы учителей в 2024 году выделено около 24 млн евро, из которых около 1,8% предназначено для повышения минимальной ставки и 2,5% - для повышения дифференцированной составляющей надбавки к зарплате учителей.

«Но не определено твердо, как государство намерено достичь цели, поставленной коалиционным соглашением, если в утвержденной правительством стратегии государственного бюджета на 2024-2027 гг. не предусмотрены дополнительные средства в госбюджете на повышение заработной платы учителей», - сказал Лухалайд.