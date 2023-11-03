В студии Postimees Андрей Титов: лидерство двух оппозиционных партий в рейтингах – рутина или предвестие потрясений?

- Нынешний взлет «Отечества» - это только лишь следствие скандалов с правящими партиями и принятых ими непопулярных мер, или же можно видеть в росте популярности партии Урмаса Рейнсалу и ее собственную заслугу? Можно ли сказать, что без недавней смены руководителя партии такого успеха бы не случилось, велика ли персональная роль в показателях «Отечества» Рейнсалу, который выступая и с внешнеполитическими, и с внутриполитическими заявлениями, умеет быть ярким?

- Можно ли назвать не обещающей никаких потрясений и кризисов ситуацию, в которой первые две строки в рейтинге популярности занимают оппозиционные партии? Совершенно ли это нормальная и рутинная практика, или же в ней можно различить какой-то дополнительный благоприятствующий фон для продвижения идеи досрочных выборов, которые, как часто говорилось, были едва ли не главной целью лидирующей в рейтинге партии EKRE при обструкции в парламенте?

- Насколько вообще рейтинги партий отражают реальную готовность людей голосовать на выборах за ту или иную партию? Нет ли тут такого эффекта, что в беседе с социологами люди дают волю эмоциям и хотят хотя бы символически наказать партии, в которых они разочарованы, и поэтому называют своим предпочтением просто ту партию, в которой у них еще не было возможности обмануться? А когда настает день выборов, люди эмоции сдерживают, и голосуют в сообразии со своими устоявшимися идеологическими установками?