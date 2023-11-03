Журналист Андрей Титов: «Отечество» умело отщипнуло кусок чужого пирога, но его легко можно выпустить из рук

- Нынешний взлет «Отечества» - это только лишь следствие скандалов с правящими партиями и принятых ими непопулярных мер, или же можно видеть в росте популярности партии Урмаса Рейнсалу и ее собственную заслугу?

- Во всем этом очень много слагаемых, и я начну, наверное, с того, что сразу две оппозиционные партии возглавили рейтинг. Но тут нужна важная оговорка: такая картина наблюдается только в одном рейтинге, рейтинге социологической фирмы Norstat. Kaк известно, у нас три крупные социологические компании публикуют эти рейтинги еженедельно. Это Kantar Emor, этo Norstat и это Turu Uuringud. И более-менее адекватную картину можно получить, если взять вместе три исследования, причем посмотрев на все еще и в динамике.

Одна неделя, один опрос от одной фирмы - это еще не показательно. Давай подождем хотя бы опроса той же Norstat на следующей неделе. И потом еще одного. Но при этом, конечно, обозначающиеся сейчас тенденции очень важны, и говорить о них нужно. Сейчас есть рейтинг, который возглавили две оппозиционные партии, и действительно, на моей памяти никогда не было такого большого разрыва в поддержке оппозиционных и коалиционных партий. Сейчас очень удобно стало сравнивать, потому что у нас в парламенте представлено четное количество партий, и по три представляют коалицию и оппозицию.