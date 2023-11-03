Журналист Андрей Титов: «Отечество» умело отщипнуло кусок чужого пирога, но его легко можно выпустить из рук

Другой пример партии, имевшей высокий рейтинг, это Свободная партия. Правда, она так и не вошла в правительство, оставаясь все время оппозиционной, но сегодня этой партии нет вообще. В 2015 году рейтинг этой партии составлял 19 процентов. В 2019 году она не смогла преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в парламент.
Конечно, я не думаю, что «Отечество» может повторить судьбу Свободной партии. Но вот повторить «достижение» социал-демократов, чья поддержка снизилась троекратно, «Отечество» может запросто.
- Стало ли для тебя сюрпризом, что массовый отход людей из рядов Центристской партии приводит их сейчас именно в «Отечество»? Казалось бы, Центристская партия всегда тяготела скорее влево от центра, чем вправо, причем заметно…
- Это смотря какие аспекты брать во внимание. Если брать такие вещи, как традиционные ценности, то тут центристы как раз куда ближе к консервативным силам…
- Юри Ратас ближе, а Танель Кийк, наверное, вовсе и нет…
- В этом наблюдении и кроется ответ на тот вопрос, который ты начал задавать. Что мы видим? Происходит отток людей из Центристской партии, и влиятельные в ней люди идут именно в «Отечество». Прежде всего, это Тынис Мельдер и Яанус Карилайд. Карилайд даже входил в правление Центристской партии, Мельдер - бывший министр. То, что политики такого уровня меняют партийную принадлежность, это совершенно нормально, но вопрос в том, куда именно они пойдут. И когда мы видим, что мировоззренческий разброс у еще вчерашних лучших друзей оказывается таким большим, то становится ясно, что дело тут вообще не в идеологии.