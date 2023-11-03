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Журналист Андрей Титов: «Отечество» умело отщипнуло кусок чужого пирога, но его легко можно выпустить из рук

Павел Соболев
, журналист
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  • Исход центристов в «Отечество» связан не с идеологией, просто у «Отечества» самые лучшие вербовщики
  • Центристская партия ни в коем случае не превратится в «русскую партию»
  • Нет никаких предпосылок к проведению внеочередных выборов в Рийгикогу

Фирма Norstat опубликовала в среду новый рейтинг популярности партий, который обратил на себя внимание сенсационным появлением на второй строчке партии «Отечество», для которой не так давно были привычнее пятая или шестая позиция. О причинах взлета партии Урмаса Рейнсалу, падения популярности рейтинга правящих партий, и вообще о том, насколько объективно рейтинги отражают реальный вес в обществе политических сил, в студии Postimees порассуждал журналист «Радио 4» и телеканала ЭТВ+ Андрей Титов.

- Нынешний взлет «Отечества» - это только лишь следствие скандалов с правящими партиями и принятых ими непопулярных мер, или же можно видеть в росте популярности партии Урмаса Рейнсалу и ее собственную заслугу?

- Во всем этом очень много слагаемых, и я начну, наверное, с того, что сразу две оппозиционные партии возглавили рейтинг. Но тут нужна важная оговорка: такая картина наблюдается только в одном рейтинге, рейтинге социологической фирмы Norstat. Kaк известно, у нас три крупные социологические компании публикуют эти рейтинги еженедельно. Это Kantar Emor, этo Norstat и это Turu Uuringud. И более-менее адекватную картину можно получить, если взять вместе три исследования, причем посмотрев на все еще и в динамике.

Одна неделя, один опрос от одной фирмы - это еще не показательно. Давай подождем хотя бы опроса той же Norstat на следующей неделе. И потом еще одного. Но при этом, конечно, обозначающиеся сейчас тенденции очень важны, и говорить о них нужно. Сейчас есть рейтинг, который возглавили две оппозиционные партии, и действительно, на моей памяти никогда не было такого большого разрыва в поддержке оппозиционных и коалиционных партий. Сейчас очень удобно стало сравнивать, потому что у нас в парламенте представлено четное количество партий, и по три представляют коалицию и оппозицию.

Сейчас преимущество оппозиционных партий в рейтингах стало очень большим. Конечно, у нас традиционно популярнее в рейтингах бывают именно оппозиционные, а не коалиционные партии, и это нормально: власть принято ругать, те решения, которые она принимает, редко кому нравятся. Поэтому в лидерстве двух оппозиционных партий нет ничего удивительного или парадоксального. Кажется, у оппозиционных партий есть чуть ли не 62 процента поддержки, то есть такими темпами этот перевес может стать вообще двукратным. Я бы этому не удивился.

Теперь что касается «Отечества». Если мы вспомним сейчас об успехе «Союза отечества» в конце 90-х и начале нулевых годов, то понятно, что этот успех был основан на тех решениях, которые были приняты на заре восстановления независимости. Этот шлейф успеха тянулся на протяжении десятилетия, потом уже у «Отечества» наметился спад. Но «Отечество» всегда было уникальной партией, которая по данным социологов перед выборами часто имела рейтинг на уровне проходного барьера, а на выборах показывала результат намного выше.

В общем, «Отечество» всегда показывает результаты существенно выше, чем им прочат. В отличие от многих других партий. Мы прекрасно помним, какой результат предсказывали партии EKRE перед последними выборами. Национал-консерваторы могли потирать руки и готовиться к тому, что если не прям уж стать партией премьер-министра, то тогда уж главной оппозиционной партией с очень мощной представленностью в парламенте.

Но на выходе получился пшик. Конечно, результаты выборов EKRE не удовлетворили. Понятно, что поэтому они оседлали своего любимого конька, снова заговорив о недоверии электронному голосованию, о глубинном государстве и подобных вещах.

Если говорить о сегодняшей популярности «Отечества», то ее обусловили несколько факторов. Во-первых, те действия, которые предпринимают правящие партии. В частности, ведущая правящая партия, Партия реформ. Есть целый шлейф историй и решений, которые влияют на падение их популярности. Так что «Отечество» сумело вовремя отщипнуть кусок от чужого пирога.

При этом нельзя сказать, что «Отечество» само предпринимает что-то уж очень существенное. У «Отечества» нет для этого рычагов, у оппозиционных партий никогда таких рычагов не бывает. Они могут только критиковать, ругать, и строить свой пиар на каких-то просчетах и промашках своих политических оппонентов.

Взять тот же сланцевый завод, который то ли будет построен, то ли не будет. Вчера Центристская партия выпустила сообщение, в котором ее лидер Михаил Кылварт тоже критикует государство за ту ситуацию, которая сложилась, говоря, что вот, под угрозой могут оказаться тысячи рабочих мест в регионе, который у нас и так не самый благополучный с точки зрения безработицы.

Но центристы сделали это только сейчас. А Урмас Рейнсалу оседлал эту тему уже давно, и чуть ли не сделал из темы сланцевого завода свою личную пиар-компанию. Так что тут шло все одно к одному, и этот успех «Отечества», который, конечно, отчасти сюрпризный, все-таки при рассмотрении более широкой картины ничего экстраординарного из себя не представляет.

При этом из недавнего прошлого можно почерпнуть примеры резкого взлета какой-то политической силы, но потом эта история успеха резко обрывалась. В 2011 году рейтинг социал-демократов достиг 30 процентов, сейчас он в районе 10 процентов, то есть падение в три раза. Самый высокий рейтинг у них был в момент нахождения в оппозиции, потом они вошли в правительство и как-то постепенно все сошло на нет.

Другой пример партии, имевшей высокий рейтинг, это Свободная партия. Правда, она так и не вошла в правительство, оставаясь все время оппозиционной, но сегодня этой партии нет вообще. В 2015 году рейтинг этой партии составлял 19 процентов. В 2019 году она не смогла преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в парламент.

Конечно, я не думаю, что «Отечество» может повторить судьбу Свободной партии. Но вот повторить «достижение» социал-демократов, чья поддержка снизилась троекратно, «Отечество» может запросто.

- Стало ли для тебя сюрпризом, что массовый отход людей из рядов Центристской партии приводит их сейчас именно в «Отечество»? Казалось бы, Центристская партия всегда тяготела скорее влево от центра, чем вправо, причем заметно…

- Это смотря какие аспекты брать во внимание. Если брать такие вещи, как традиционные ценности, то тут центристы как раз куда ближе к консервативным силам…

- Юри Ратас ближе, а Танель Кийк, наверное, вовсе и нет…

- В этом наблюдении и кроется ответ на тот вопрос, который ты начал задавать. Что мы видим? Происходит отток людей из Центристской партии, и влиятельные в ней люди идут именно в «Отечество». Прежде всего, это Тынис Мельдер и Яанус Карилайд. Карилайд даже входил в правление Центристской партии, Мельдер - бывший министр. То, что политики такого уровня меняют партийную принадлежность, это совершенно нормально, но вопрос в том, куда именно они пойдут. И когда мы видим, что мировоззренческий разброс у еще вчерашних лучших друзей оказывается таким большим, то становится ясно, что дело тут вообще не в идеологии.

Мельдер и Карилайд на выборах председателя Центристской партии активно поддерживали Танеля Кийка, который, наверное, в страшном сне себе не может представить переход в «Отечество». Если Танель Кийк уходит из Центристской партии, то тогда у него только два пути: или социал-демократы, или «Ээсти 200». Третьего не дано. Не пойдет же он в EKRE. Ну, есть еще Партия реформ… Тоже вряд ли, но черт его знает. Но вообще-то для Кийка мы представляем движение только в левую сторону.

А тут люди уходят в правую партию. При этом они говорили, что если Кылварт выиграет выборы председателя Центристской партии, то ни к чему хорошему это партию не приведет, хотя Кылварт куда в большей степени разделяет консервативные взгляды партии «Отечество».

Повторюсь, ни о какой идеологии тут речи не идет. Просто вербовщики «Отечества» оказались самыми успешными. Потому что я абсолютно уверен в том, что и другие партии смотрели с прицелом на пополнение своих рядов на покидающих ряды центристов политиков.

- Как тебе кажется, этот продолжающий исход в какой-то момент доведет рейтинг центристов и их поддержку в обшестве до совсем скромных величин, или же, напротив, в какой-то момент он приведет к стабилизирующему эффекту, в том смысле, что партия наконец оформится в сознании своих русскоязычных избирателей как защищающая именно их интересы, она сможет четче высказываться с определенных позиций, и, потеряв эстонских избирателей, вернет себе ранее потерянную часть русских, например, ту, чьи представители, возможно, были не очень довольны четкой поддержкой центристами Украины…

- Центристкая партия - это не русская партия, и никогда таковой не станет, я в этом уверен. Если мы посмотрим на то, что делает Михаил Кылварт в последние годы, то легко заметим, что он всячески старается показать и доказать, что он является именно эстонским политиком. В своей первой речи в качестве мэра Таллинна в 2019 году он сказал, что он считает очень символичным, что он становится мэром столицы в год, который является годом эстонского языка. Тем самым он подчеркнул важность и значение эстонского языка.

Дальше он, конечно, говорил, что все у нас равны, и все такое прочее, но в самую первую очередь он сказал про эстонский язык. Нетрудно догадаться, на какую аудиторию были рассчитаны эти его слова. Недавно Кылварт вступил в Кайтселийт. Кылварт был первым эстонским политиком, который посетил Украину после начала войны. Пока все только говорили о поддержке, он тихо съездил во Львов и что-то реально сделал на месте. Можно ли тут говорить, что имеется какая-то двойственная позиция?

Впрочем, говорить-то, конечно, можно что угодно. Но я не верю, что может произойти превращение Центристской партии в русскую партию. Потому что Кылварт - разумный человек, и он понимает, что это путь в никуда. Да, исход политиков был, но я думаю, что сейчас мы уже достигли точки, после которой ухода из партии очень известных людей уже не будет. Этот процесс замедлился, и рейтинги центристов тоже в какой-то момент стабилизируются. И даже начнут расти, вероятно, за счет тех эстонецв, которые будут видеть со стороны центристов проведение какой-то разумной политики.

Что же касается тех русскоязычных людей, которые поддерживали центристов, а потом в какой-то момент перестали, вернутся ли они… Тут я не знаю. Война идет уже больше, чем полтора года, и Центристская партия ничьми устами из своих представителей не говорила о том, что возможно не поддерживать Украину, о том, что можно иметь какую-то альтернативную точку зрения на происходящие события. Так что тут или такой избиратель должен изменить свои взгляды, или все останется на таком же уровне, как есть.

- Можно ли назвать не обещающей никаких потрясений и кризисов ситуацию, в которой первые две строки в рейтинге популярности занимают оппозиционные партии? Совершенно ли это нормальная и рутинная практика, или же в ней можно различить какой-то дополнительный благоприятствующий фон для продвижения идеи досрочных выборов, которые, как часто говорилось, были едва ли не главной целью лидирующей в рейтинге партии EKRE при обструкции в парламенте?

- Партия EKRE и сейчас с огромным удовольствием бы организовала досрочные выборы. Но у них это не получится. Чисто технически это возможно, если они начнут блокировать принятие госбюджета. Если госбюджет не будет принят к определенному сроку, возникает необходимость в досрочных выборах, но коалиция просто привяжет при голосовании вопрос о принятии бюджета с вопросом о доверии к правительству, и большинством голосов бюджет будет продавлен.

И еще очень важно, что в оппозиции нет единства. В данный момент EKRE, центристы и «Отечество» - это лебедь, рак и щука. Они сейчас не работают вместе, и совершенно не видно, чтобы в ближайшее время было бы налажено нормальное сотрудничество между ними. Коалиции самой нужно стоять крепко, и тогда ей все удастся провести.

Поэтому во внеочередные парламентские выборы я не верю. А что касается всех вот этих тенденций, что сейчас наметились… Если бы у нас были выборы в парламент через полгода, тогда да, можно было бы говорить, что у нас создалась какая-то новая и уникальная ситуация. Но следующие выборы у нас только в 2025 году, и это будут только лишь муниципальные выборы. А на них могут голосовать и те люди, у которых нет гражданства Эстонии.

На них смогут голосовать люди, у которых есть вид на жительство в стране. А эти люди не участвуют в социологических исследованиях. Социологи опрашивают только граждан Эстонии. Так что картина может оказаться совсем другой, например, поддержка той же Центристской партии может оказаться куда выше.

Но партии, конечно, очень внимательно следят за рейтингами. Те политики, которые говорят, что рейтинги их не интересуют, очень сильно лукавят. И глупо говорить, что рейтинги врут, а социология - это лженаука. Не сомневаюсь, что каждый раз, когда публикуются новые рейтинги, в штаб-квартирах партий проводятся собрания, на которых анализируется, что было сделано не так и что можно сделать лучше. Так что ничего бесследно не проходит, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.

Смотрите в записи полную версию беседы!

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