Обратившийся в редакцию Rus.Postimees курьер считает, что его несправедливо заблокировали на три дня в приложении Bolt Food, лишив заработка и душевного равновесия. В сервисе доставки еды подчеркнули, что такие меры в отношении доставщиков принимаются крайне редко и по веским причинам.
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Bolt Food заблокировал курьера, тот возмущен: «Как я могу успеть привезти заказ вовремя?»
«Возмущен организацией Bolt, которая в прямом смысле кладет болт на своих партнеров, то есть на курьеров. Получаю сообщение в приложении, что мой аккаунт заблокирован на три дня, поскольку на меня много жалоб со стороны клиентов из-за задержек. Но как я могу успеть привезти заказ вовремя, если весь город буквально перерыт и в час пик сплошные пробки?» – недоумевает курьер Bolt Food, пожелавший сохранить анонимность.