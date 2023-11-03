Bolt Food заблокировал курьера, тот возмущен: «Как я могу успеть привезти заказ вовремя?»

«Возмущен организацией Bolt, которая в прямом смысле кладет болт на своих партнеров, то есть на курьеров. Получаю сообщение в приложении, что мой аккаунт заблокирован на три дня, поскольку на меня много жалоб со стороны клиентов из-за задержек. Но как я могу успеть привезти заказ вовремя, если весь город буквально перерыт и в час пик сплошные пробки?» – недоумевает курьер Bolt Food, пожелавший сохранить анонимность.