Чт, 2.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

После смертельной травмы хоккеиста игроков обязали использовать защиту шеи

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Фото: Gene J. Puskar

В конце октября на матче Кубка вызова Британской элитной хоккейной лиги (EIHL) между «Шеффилд Стилерс» и «Ноттингем Пантерз» произошла трагедия: 29-летнему хоккеисту Адаму Джонсону коньком рассекли шею.

Матч был остановлен, хоккеист попытался подняться со льда и добраться до скамейки запасных. Медики поспешили оказать ему первую помощь, затем игрок был доставлен в больницу, где позже скончался.

Сейчас западная хоккейная лига (WHL, Канада) объявила о введении правила обязательной защиты шеи для всех игроков, сообщается на официальном сайте канадской юниорской лиги.

Правило вступит в силу 3 ноября или с момента, как только защитная экипировка станет доступной для всех клубов лиги. Хоккеисты будут обязаны надевать защиту для шеи при выходе на лед во время матчей и тренировок.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх