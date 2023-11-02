После смертельной травмы хоккеиста игроков обязали использовать защиту шеи

Матч был остановлен, хоккеист попытался подняться со льда и добраться до скамейки запасных. Медики поспешили оказать ему первую помощь, затем игрок был доставлен в больницу, где позже скончался.

Сейчас западная хоккейная лига (WHL, Канада) объявила о введении правила обязательной защиты шеи для всех игроков, сообщается на официальном сайте канадской юниорской лиги.