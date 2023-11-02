После смертельной травмы хоккеиста игроков обязали использовать защиту шеи

В конце октября на матче Кубка вызова Британской элитной хоккейной лиги (EIHL) между «Шеффилд Стилерс» и «Ноттингем Пантерз» произошла трагедия: 29-летнему хоккеисту Адаму Джонсону коньком рассекли шею.
Матч был остановлен, хоккеист попытался подняться со льда и добраться до скамейки запасных. Медики поспешили оказать ему первую помощь, затем игрок был доставлен в больницу, где позже скончался.
Сейчас западная хоккейная лига (WHL, Канада) объявила о введении правила обязательной защиты шеи для всех игроков, сообщается на официальном сайте канадской юниорской лиги.
Правило вступит в силу 3 ноября или с момента, как только защитная экипировка станет доступной для всех клубов лиги. Хоккеисты будут обязаны надевать защиту для шеи при выходе на лед во время матчей и тренировок.