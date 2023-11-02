ФОТО ⟩ Студент сконструировал домик, который можно перевозить на велосипеде

Легкую и складную конструкцию Trunk Bunk можно легко перевозить в разные места на велосипеде. С помощью лямок спальное место можно приподнять над землей, чтобы сон туриста не потревожило какое-нибудь любопытное животное.

Легкую конструкцию можно перевозить на велосипеде. Фото: Henry K Wein/Cover Images/Scanpix

Изготовленную из алюминия и водонепроницаемого текстиля конструкцию легко может установить один человек. Это простой процесс: веревка перебрасывается через прочную горизонтальную ветку, система ремней поднимает домик на нужную высоту и конструкция закрепляется вокруг ствола дерева. В хижину можно попасть по лестнице.

Конструкцию с легкостью установит один человек. Фото: Henry K Wein/Cover Images/Scanpix

По мнению Вейна, Trunk Bunk имеет коммерческий потенциал, так как является альтернативой классической палатке. Возможна замена алюминиевой конструкции на конструкцию на основе углеродного волокна, что существенно снизит вес изделия.

Спальному месту не страшен дождь. Фото: Henry K Wein/Cover Images/Scanpix