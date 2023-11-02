ФОТО ⟩ Студент сконструировал домик, который можно перевозить на велосипеде

Молодой дизайнер Генри К. Вейн, недавно окончивший Академию дизайна в Эйндховене, Нидерланды, создал инновационную, легко транспортируемую складную хижину, которая получила название Trunk Bunk и позволяет туристам ночевать на деревьях.
Легкую и складную конструкцию Trunk Bunk можно легко перевозить в разные места на велосипеде. С помощью лямок спальное место можно приподнять над землей, чтобы сон туриста не потревожило какое-нибудь любопытное животное.
Изготовленную из алюминия и водонепроницаемого текстиля конструкцию легко может установить один человек. Это простой процесс: веревка перебрасывается через прочную горизонтальную ветку, система ремней поднимает домик на нужную высоту и конструкция закрепляется вокруг ствола дерева. В хижину можно попасть по лестнице.
По мнению Вейна, Trunk Bunk имеет коммерческий потенциал, так как является альтернативой классической палатке. Возможна замена алюминиевой конструкции на конструкцию на основе углеродного волокна, что существенно снизит вес изделия.
Создавая свой инновационный домик на дереве, Вейн стремится способствовать более глубокой связи между человеком и природой, предлагая уникальный опыт, который позволяет людям покинуть город и найти утешение в тихих объятиях леса.