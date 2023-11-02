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ФОТО ⟩ Студент сконструировал домик, который можно перевозить на велосипеде

rus.postimees.ee
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Фото: Henry K Wein/Cover Images/Scanpix

Молодой дизайнер Генри К. Вейн, недавно окончивший Академию дизайна в Эйндховене, Нидерланды, создал инновационную, легко транспортируемую складную хижину, которая получила название Trunk Bunk и позволяет туристам ночевать на деревьях.

Легкую и складную конструкцию Trunk Bunk можно легко перевозить в разные места на велосипеде. С помощью лямок спальное место можно приподнять над землей, чтобы сон туриста не потревожило какое-нибудь любопытное животное.

Легкую конструкцию можно перевозить на велосипеде.
Легкую конструкцию можно перевозить на велосипеде. Фото: Henry K Wein/Cover Images/Scanpix

Изготовленную из алюминия и водонепроницаемого текстиля конструкцию легко может установить один человек. Это простой процесс: веревка перебрасывается через прочную горизонтальную ветку, система ремней поднимает домик на нужную высоту и конструкция закрепляется вокруг ствола дерева. В хижину можно попасть по лестнице.

Конструкцию с легкостью установит один человек.
Конструкцию с легкостью установит один человек. Фото: Henry K Wein/Cover Images/Scanpix

По мнению Вейна, Trunk Bunk имеет коммерческий потенциал, так как является альтернативой классической палатке. Возможна замена алюминиевой конструкции на конструкцию на основе углеродного волокна, что существенно снизит вес изделия.

Спальному месту не страшен дождь.
Спальному месту не страшен дождь. Фото: Henry K Wein/Cover Images/Scanpix

Создавая свой инновационный домик на дереве, Вейн стремится способствовать более глубокой связи между человеком и природой, предлагая уникальный опыт, который позволяет людям покинуть город и найти утешение в тихих объятиях леса.

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