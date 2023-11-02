Адвокат криптомиллионеров Турыгина и Потапенко: договор об экстрадиции между Эстонией и США может быть недействителен

«Для Эстонии как правового государства факт, открывшийся в ходе недавнего анализа, проведённого Тартуским университетом, является пугающим: за 14 лет, прошедших с момента подписания договора об экстрадиции между Эстонией и Соединёнными Штатами Америки, мы экстрадировали в США 14 граждан Эстонии на основании договора, действительность которого вызывает сомнения», – сказал Юри Сирель.

Он считает, что Министерству юстиции, конституционной комиссии Рийгикогу и комиссии юстиции следует как можно скорее разобраться в вопросе, чтобы государство и эстонские суды не принимали новых юридически спорных решений.

«Согласно анализу учёных Тартуского университета, Эстонское государство поставило себя в положение, когда оно либо нарушает договор об экстрадиции, либо игнорирует конституцию Эстонии. Однако в иерархии конституция стоит выше, чем договор об экстрадиции, т. е. договор с другим государством», — поясняет Сирель, по оценкам которого, в свете предоставленной информации, Эстония больше не может экстрадировать в США Сергея Потапенко и Ивана Турыгина на основании действующих на данный момент правовых актов. Согласно исследованию, в эстонском уголовном праве и судебной практике есть и другие пробелы и противоречия, которые необходимо устранить.

По мнению Сиреля, отдельная тема, влияющая на формирование правового пространства Эстонии, связана с тем, что, поскольку ЕС-США заключили рамочный договор об экстрадиции, экстрадиция регулируется правом Европейского Союза, которое имеет преимущественную силу даже перед конституцией Эстонии: «Европейский суд подтвердил это в своей практике, и в контексте продолжающегося дела Потапенко-Турыгина экстрадиция может противоречить Европейской хартии основных прав по нескольким пунктам».

Авторами анализа являются Аннели Соо, заведующая кафедрой уголовного права юридического факультета Тартуского университета, Палома Крыыт Тупай, сопрофессор кафедры государственного права юридического факультета ТУ, и Кайе Прооде, младший преподаватель кафедры уголовного права ЕС. Анализ был выполнен по заказу Advokaadibüro Levin OÜ.