В четверг на заседании правительство Эстонии приняло решение дать принципиальное согласие на предложение Еврокомиссии начать подготовку к введению в Евросоюзе цифрового евро.
Замена наличным: правительство поддержало идею нового средства оплаты
По словам министра финансов Марта Вырклаэва, это означает, что на смену наличным придет новое легальное цифровое средство платежа, которым люди и предприятия смогут расплачиваться в любой точке еврозоны в любое время. «Оплата цифровым евро будет доступна в онлайновых средах, магазинах, торговых точках и других местах. Услугой можно будет воспользоваться, например, через приложение для смартфона, без необходимости подключения к интернету», - пояснил министр.
«Использование услуги в автономном режиме даст возможность повысить устойчивость цифровых платежей в различных кризисных ситуациях, а также снизить потребность в наличных, что является одним из основных преимуществ», - добавил он.
«В принципе, Эстония поддерживает идею цифрового евро, но институты Европейского союза должны рассмотреть все юридические и экономические последствия и риски, особенно риски отмывания денег и финансирования терроризма, - прокомментировала новость вице-канцлер Минфина по финансовой и налоговой политике Эвелин Лийвамяги. - Как только будет создана законодательная база, решение об эмиссии в конечном итоге будет приниматься центральными банками».
Европейский центральный банк уже более двух лет занимается анализом цифрового евро с целью перехода к подготовительному этапу и тестированию. Ожидается, что цифровой евро будет разработан примерно через три года. Центральный банк сможет принять решение о введении цифровой валюты после того, как совет и парламент ЕС примут законодательную базу для введения цифрового евро.