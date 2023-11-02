Замена наличным: правительство поддержало идею нового средства оплаты

По словам министра финансов Марта Вырклаэва, это означает, что на смену наличным придет новое легальное цифровое средство платежа, которым люди и предприятия смогут расплачиваться в любой точке еврозоны в любое время. «Оплата цифровым евро будет доступна в онлайновых средах, магазинах, торговых точках и других местах. Услугой можно будет воспользоваться, например, через приложение для смартфона, без необходимости подключения к интернету», - пояснил министр.

«Использование услуги в автономном режиме даст возможность повысить устойчивость цифровых платежей в различных кризисных ситуациях, а также снизить потребность в наличных, что является одним из основных преимуществ», - добавил он.

«В принципе, Эстония поддерживает идею цифрового евро, но институты Европейского союза должны рассмотреть все юридические и экономические последствия и риски, особенно риски отмывания денег и финансирования терроризма, - прокомментировала новость вице-канцлер Минфина по финансовой и налоговой политике Эвелин Лийвамяги. - Как только будет создана законодательная база, решение об эмиссии в конечном итоге будет приниматься центральными банками».