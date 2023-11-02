Нарушила ли КаПо права Пруунсильда во время обыска? Прокурор и адвокат разошлись во мнениях

Во время обыска в Bigbank в октябре Полиция безопасности получила в свое распоряжение криптоключ, позволяющий получить доступ к зашифрованным данным на ноутбуке Парвела Пруунсильда, однако Тартуский окружной суд признал эти действия незаконными, заявил Пауль Керес, адвокат, представляющий интересы Пруунсильда. По мнению Герда Раудсепа, прокурора Лыунаской окружной прокуратуры, выводы адвоката ошибочны, пишет ERR.
В конце мая этого года КаПо провела обыск в доме одного из собственников Bigbank, Парвела Пруунсильда, и ему было предъявлено подозрение в подстрекательстве к нарушению ограничений на использование служебных полномочий, а его ноутбук был тогда изъят.
«Тартуский окружной суд постановил, что изъятие было незаконным, и вместе с этим из дела исключат все материалы, которые они пытались найти на компьютере Парвела Пруунсильда», - заявил адвокат Пауль Керес.
«Криптоключ был получен КаПо в ходе обыска, санкционированного судом, поэтому криптоключ был получен законно», - заявил прокурор Герд Раудсеп.